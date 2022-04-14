Wrapped Accumulate (WACME) tokenomics
The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet WACME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange WACME tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
