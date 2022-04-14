Wrapped Accumulate (WACME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped Accumulate (WACME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped Accumulate (WACME) Informasjon The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains. Offisiell nettside: https://accumulatenetwork.io Teknisk dokument: https://accumulatenetwork.io/whitepaper Blokkutforsker: https://explorer.accumulatenetwork.io Kjøp WACME nå!

Wrapped Accumulate (WACME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped Accumulate (WACME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 182.94K $ 182.94K $ 182.94K Total forsyning: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M Sirkulerende forsyning: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M All-time high: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 All-Time Low: $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 Nåværende pris: $ 0.005712 $ 0.005712 $ 0.005712 Lær mer om Wrapped Accumulate (WACME) pris

Wrapped Accumulate (WACME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped Accumulate (WACME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WACME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WACME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WACMEs tokenomics, kan du utforske WACME tokenets livepris!

