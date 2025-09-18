Dagens Wrapped Accumulate livepris er 0.006587 USD. Spor prisoppdateringer for WACME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WACME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wrapped Accumulate livepris er 0.006587 USD. Spor prisoppdateringer for WACME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WACME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WACME

WACME Prisinformasjon

WACME teknisk dokument

WACME Offisiell nettside

WACME tokenomics

WACME Prisprognose

WACME-historikk

WACME Kjøpeguide

WACME-til-fiat-valutakonverter

WACME Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Wrapped Accumulate Logo

Wrapped Accumulate Pris(WACME)

1 WACME til USD livepris:

$0.006587
$0.006587$0.006587
-0.45%1D
USD
Wrapped Accumulate (WACME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:48:19 (UTC+8)

Wrapped Accumulate (WACME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.006587
$ 0.006587$ 0.006587
24 timer lav
$ 0.006648
$ 0.006648$ 0.006648
24 timer høy

$ 0.006587
$ 0.006587$ 0.006587

$ 0.006648
$ 0.006648$ 0.006648

$ 0.5910658165701004
$ 0.5910658165701004$ 0.5910658165701004

$ 0.00000999576793482
$ 0.00000999576793482$ 0.00000999576793482

0.00%

-0.44%

-18.00%

-18.00%

Wrapped Accumulate (WACME) sanntidsprisen er $ 0.006587. I løpet av de siste 24 timene har WACME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.006587 og et toppnivå på $ 0.006648, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WACME er $ 0.5910658165701004, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000999576793482.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WACME endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.44% over 24 timer og -18.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Accumulate (WACME) Markedsinformasjon

No.9483

$ 210.97K
$ 210.97K$ 210.97K

$ 16.85
$ 16.85$ 16.85

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

32.03M
32.03M 32.03M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

32,028,150.10434649
32,028,150.10434649 32,028,150.10434649

6.40%

ETH

Nåværende markedsverdi på Wrapped Accumulate er $ 210.97K, med et 24-timers handelsvolum på $ 16.85. Den sirkulerende forsyningen på WACME er 32.03M, med en total tilgang på 32028150.10434649. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.29M.

Wrapped Accumulate (WACME) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Wrapped Accumulate for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00002978-0.44%
30 dager$ +0.000077+1.18%
60 dager$ -0.001102-14.34%
90 dager$ -0.00133-16.80%
Wrapped Accumulate Prisendring i dag

I dag registrerte WACME en endring på $ -0.00002978 (-0.44%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Wrapped Accumulate 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000077 (+1.18%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Wrapped Accumulate 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WACME en endring på $ -0.001102 (-14.34%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Wrapped Accumulate 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00133-16.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Wrapped Accumulate (WACME)?

Sjekk ut Wrapped Accumulate Prishistorikk-siden nå.

Hva er Wrapped Accumulate (WACME)

The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

Wrapped Accumulate er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Wrapped Accumulate investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WACME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Wrapped Accumulate på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wrapped Accumulate kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wrapped Accumulate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped Accumulate (WACME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped Accumulate (WACME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped Accumulate.

Sjekk Wrapped Accumulateprisprognosen nå!

Wrapped Accumulate (WACME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped Accumulate (WACME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WACME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wrapped Accumulate (WACME)

Leter du etter hvordan du kjøperWrapped Accumulate? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wrapped Accumulate på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WACME til lokale valutaer

1 Wrapped Accumulate(WACME) til VND
173.336905
1 Wrapped Accumulate(WACME) til AUD
A$0.00994637
1 Wrapped Accumulate(WACME) til GBP
0.00487438
1 Wrapped Accumulate(WACME) til EUR
0.00559895
1 Wrapped Accumulate(WACME) til USD
$0.006587
1 Wrapped Accumulate(WACME) til MYR
RM0.0276654
1 Wrapped Accumulate(WACME) til TRY
0.27250419
1 Wrapped Accumulate(WACME) til JPY
¥0.968289
1 Wrapped Accumulate(WACME) til ARS
ARS$9.71529804
1 Wrapped Accumulate(WACME) til RUB
0.54797253
1 Wrapped Accumulate(WACME) til INR
0.58024883
1 Wrapped Accumulate(WACME) til IDR
Rp109.78328942
1 Wrapped Accumulate(WACME) til KRW
9.2125782
1 Wrapped Accumulate(WACME) til PHP
0.37592009
1 Wrapped Accumulate(WACME) til EGP
￡E.0.31722992
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BRL
R$0.03504284
1 Wrapped Accumulate(WACME) til CAD
C$0.00902419
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BDT
0.80190138
1 Wrapped Accumulate(WACME) til NGN
9.84598412
1 Wrapped Accumulate(WACME) til COP
$25.73046875
1 Wrapped Accumulate(WACME) til ZAR
R.0.11421858
1 Wrapped Accumulate(WACME) til UAH
0.27217484
1 Wrapped Accumulate(WACME) til TZS
T.Sh.16.30440588
1 Wrapped Accumulate(WACME) til VES
Bs1.073681
1 Wrapped Accumulate(WACME) til CLP
$6.290585
1 Wrapped Accumulate(WACME) til PKR
Rs1.86965408
1 Wrapped Accumulate(WACME) til KZT
3.56626767
1 Wrapped Accumulate(WACME) til THB
฿0.20986182
1 Wrapped Accumulate(WACME) til TWD
NT$0.19912501
1 Wrapped Accumulate(WACME) til AED
د.إ0.02417429
1 Wrapped Accumulate(WACME) til CHF
Fr0.00520373
1 Wrapped Accumulate(WACME) til HKD
HK$0.05118099
1 Wrapped Accumulate(WACME) til AMD
֏2.5208449
1 Wrapped Accumulate(WACME) til MAD
.د.م0.05941474
1 Wrapped Accumulate(WACME) til MXN
$0.12100319
1 Wrapped Accumulate(WACME) til SAR
ريال0.02470125
1 Wrapped Accumulate(WACME) til ETB
Br0.94569559
1 Wrapped Accumulate(WACME) til KES
KSh0.85090866
1 Wrapped Accumulate(WACME) til JOD
د.أ0.004670183
1 Wrapped Accumulate(WACME) til PLN
0.02391081
1 Wrapped Accumulate(WACME) til RON
лв0.02845584
1 Wrapped Accumulate(WACME) til SEK
kr0.06198367
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BGN
лв0.01093442
1 Wrapped Accumulate(WACME) til HUF
Ft2.19268056
1 Wrapped Accumulate(WACME) til CZK
0.13628503
1 Wrapped Accumulate(WACME) til KWD
د.ك0.002009035
1 Wrapped Accumulate(WACME) til ILS
0.02193471
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BOB
Bs0.04551617
1 Wrapped Accumulate(WACME) til AZN
0.0111979
1 Wrapped Accumulate(WACME) til TJS
SM0.06165432
1 Wrapped Accumulate(WACME) til GEL
0.0177849
1 Wrapped Accumulate(WACME) til AOA
Kz6.00451159
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BHD
.د.ب0.002483299
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BMD
$0.006587
1 Wrapped Accumulate(WACME) til DKK
kr0.04182745
1 Wrapped Accumulate(WACME) til HNL
L0.17264527
1 Wrapped Accumulate(WACME) til MUR
0.29865458
1 Wrapped Accumulate(WACME) til NAD
$0.11428445
1 Wrapped Accumulate(WACME) til NOK
kr0.06554065
1 Wrapped Accumulate(WACME) til NZD
$0.0111979
1 Wrapped Accumulate(WACME) til PAB
B/.0.006587
1 Wrapped Accumulate(WACME) til PGK
K0.02753366
1 Wrapped Accumulate(WACME) til QAR
ر.ق0.02391081
1 Wrapped Accumulate(WACME) til RSD
дин.0.65711912
1 Wrapped Accumulate(WACME) til UZS
soʻm81.32092829
1 Wrapped Accumulate(WACME) til ALL
L0.54316402
1 Wrapped Accumulate(WACME) til ANG
ƒ0.01179073
1 Wrapped Accumulate(WACME) til AWG
ƒ0.0118566
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BBD
$0.013174
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BAM
KM0.01093442
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BIF
Fr19.662195
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BND
$0.00843136
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BSD
$0.006587
1 Wrapped Accumulate(WACME) til JMD
$1.05662067
1 Wrapped Accumulate(WACME) til KHR
26.45378722
1 Wrapped Accumulate(WACME) til KMF
Fr2.753366
1 Wrapped Accumulate(WACME) til LAK
143.19564931
1 Wrapped Accumulate(WACME) til LKR
Rs1.99243576
1 Wrapped Accumulate(WACME) til MDL
L0.1086855
1 Wrapped Accumulate(WACME) til MGA
Ar29.14595999
1 Wrapped Accumulate(WACME) til MOP
P0.05276187
1 Wrapped Accumulate(WACME) til MVR
0.1007811
1 Wrapped Accumulate(WACME) til MWK
MK11.43575657
1 Wrapped Accumulate(WACME) til MZN
MT0.4209093
1 Wrapped Accumulate(WACME) til NPR
Rs0.92824004
1 Wrapped Accumulate(WACME) til PYG
47.044354
1 Wrapped Accumulate(WACME) til RWF
Fr9.544563
1 Wrapped Accumulate(WACME) til SBD
$0.0540134
1 Wrapped Accumulate(WACME) til SCR
0.10025414
1 Wrapped Accumulate(WACME) til SRD
$0.25089883
1 Wrapped Accumulate(WACME) til SVC
$0.05763625
1 Wrapped Accumulate(WACME) til SZL
L0.11428445
1 Wrapped Accumulate(WACME) til TMT
m0.0230545
1 Wrapped Accumulate(WACME) til TND
د.ت0.01916817
1 Wrapped Accumulate(WACME) til TTD
$0.04459399
1 Wrapped Accumulate(WACME) til UGX
Sh23.107196
1 Wrapped Accumulate(WACME) til XAF
Fr3.675546
1 Wrapped Accumulate(WACME) til XCD
$0.0177849
1 Wrapped Accumulate(WACME) til XOF
Fr3.675546
1 Wrapped Accumulate(WACME) til XPF
Fr0.665287
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BWP
P0.08773884
1 Wrapped Accumulate(WACME) til BZD
$0.01323987
1 Wrapped Accumulate(WACME) til CVE
$0.61772886
1 Wrapped Accumulate(WACME) til DJF
Fr1.172486
1 Wrapped Accumulate(WACME) til DOP
$0.40852574
1 Wrapped Accumulate(WACME) til DZD
د.ج0.85341172
1 Wrapped Accumulate(WACME) til FJD
$0.01482075
1 Wrapped Accumulate(WACME) til GNF
Fr57.273965
1 Wrapped Accumulate(WACME) til GTQ
Q0.05045642
1 Wrapped Accumulate(WACME) til GYD
$1.37859323
1 Wrapped Accumulate(WACME) til ISK
kr0.797027

Wrapped Accumulate Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wrapped Accumulate, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Wrapped Accumulate nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped Accumulate

Hvor mye er Wrapped Accumulate (WACME) verdt i dag?
Live WACME prisen i USD er 0.006587 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WACME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WACME til USD er $ 0.006587. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped Accumulate?
Markedsverdien for WACME er $ 210.97K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WACME?
Den sirkulerende forsyningen av WACME er 32.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWACME ?
WACME oppnådde en ATH-pris på 0.5910658165701004 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WACME?
WACME så en ATL-pris på 0.00000999576793482 USD.
Hva er handelsvolumet til WACME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WACME er $ 16.85 USD.
Vil WACME gå høyere i år?
WACME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WACME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:48:19 (UTC+8)

Wrapped Accumulate (WACME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

WACME-til-USD-kalkulator

Beløp

WACME
WACME
USD
USD

1 WACME = 0.006587 USD

Handle WACME

WACMEUSDT
$0.006587
$0.006587$0.006587
-0.44%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker