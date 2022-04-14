W3GG (W3GG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i W3GG (W3GG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

W3GG (W3GG) Informasjon W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol. Offisiell nettside: https://w3gg.io/ Teknisk dokument: https://w3gg.gitbook.io/w3gg-litepaper Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x8D60FB5886497851AaC8c5195006ecf07647ba0D Kjøp W3GG nå!

W3GG (W3GG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for W3GG (W3GG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.15M $ 9.15M $ 9.15M All-time high: $ 0.07045 $ 0.07045 $ 0.07045 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00915 $ 0.00915 $ 0.00915 Lær mer om W3GG (W3GG) pris

W3GG (W3GG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak W3GG (W3GG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet W3GG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange W3GG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår W3GGs tokenomics, kan du utforske W3GG tokenets livepris!

Interessert i å legge til W3GG (W3GG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe W3GG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

W3GG (W3GG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til W3GG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for W3GG nå!

W3GG prisforutsigelse Vil du vite hvor W3GG kan være på vei? Vår W3GG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se W3GG tokenets prisforutsigelse nå!

