Dasha (VVAIFU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dasha (VVAIFU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dasha (VVAIFU) Informasjon vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha. Offisiell nettside: https://vvaifu.fun/ Teknisk dokument: https://docs.vvaifu.fun/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FQ1tyso61AH1tzodyJfSwmzsD3GToybbRNoZxUBz21p8 Kjøp VVAIFU nå!

Dasha (VVAIFU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dasha (VVAIFU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Total forsyning: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M Sirkulerende forsyning: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M All-time high: $ 0.24012 $ 0.24012 $ 0.24012 All-Time Low: $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 Nåværende pris: $ 0.001807 $ 0.001807 $ 0.001807 Lær mer om Dasha (VVAIFU) pris

Dasha (VVAIFU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dasha (VVAIFU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VVAIFU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VVAIFU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VVAIFUs tokenomics, kan du utforske VVAIFU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VVAIFU Interessert i å legge til Dasha (VVAIFU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VVAIFU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VVAIFU på MEXC nå!

Dasha (VVAIFU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VVAIFU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VVAIFU nå!

VVAIFU prisforutsigelse Vil du vite hvor VVAIFU kan være på vei? Vår VVAIFU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VVAIFU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!