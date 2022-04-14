Vtrading (VTRADING) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vtrading (VTRADING), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience. Offisiell nettside: https://www.vtrading.com/#/ Teknisk dokument: https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c

Vtrading (VTRADING) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vtrading (VTRADING), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.32M All-time high: $ 0.3 All-Time Low: $ 0.001026340497489587 Nåværende pris: $ 0.00132

Vtrading (VTRADING) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vtrading (VTRADING) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VTRADING tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VTRADING tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Vtrading (VTRADING) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VTRADING hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

VTRADING prisforutsigelse Vil du vite hvor VTRADING kan være på vei? Vår VTRADING prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

