VSG (VSG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VSG (VSG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

VSG (VSG) Informasjon Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries. Offisiell nettside: https://vsgofficial.com/ Teknisk dokument: https://vsg-2.gitbook.io/usdvsg-whitepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 Kjøp VSG nå!

VSG (VSG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VSG (VSG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M All-time high: $ 0.00764 $ 0.00764 $ 0.00764 All-Time Low: $ 0.000002885292866073 $ 0.000002885292866073 $ 0.000002885292866073 Nåværende pris: $ 0.0002107 $ 0.0002107 $ 0.0002107 Lær mer om VSG (VSG) pris

VSG (VSG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VSG (VSG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VSG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VSG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VSGs tokenomics, kan du utforske VSG tokenets livepris!

