Veritas (VPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Veritas (VPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Veritas (VPT) Informasjon Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks. Offisiell nettside: https://veritasprotocol.com/ Teknisk dokument: https://docs.veritasprotocol.com/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0 Kjøp VPT nå!

Veritas (VPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Veritas (VPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.55K $ 66.55K $ 66.55K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 248.20K $ 248.20K $ 248.20K All-time high: $ 0.054879 $ 0.054879 $ 0.054879 All-Time Low: $ 0.000126522648164317 $ 0.000126522648164317 $ 0.000126522648164317 Nåværende pris: $ 0.0002482 $ 0.0002482 $ 0.0002482 Lær mer om Veritas (VPT) pris

Veritas (VPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Veritas (VPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VPTs tokenomics, kan du utforske VPT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VPT Interessert i å legge til Veritas (VPT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VPT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VPT på MEXC nå!

Veritas (VPT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VPT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VPT nå!

VPT prisforutsigelse Vil du vite hvor VPT kan være på vei? Vår VPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VPT tokenets prisforutsigelse nå!

