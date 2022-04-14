Voxies (VOXEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Voxies (VOXEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Voxies (VOXEL) Informasjon VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain. Offisiell nettside: https://voxies.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.voxies.io/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f Kjøp VOXEL nå!

Voxies (VOXEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Voxies (VOXEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 249.24M $ 249.24M $ 249.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.02M $ 17.02M $ 17.02M All-time high: $ 0.2966 $ 0.2966 $ 0.2966 All-Time Low: $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 Nåværende pris: $ 0.05673 $ 0.05673 $ 0.05673 Lær mer om Voxies (VOXEL) pris

Voxies (VOXEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Voxies (VOXEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VOXEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VOXEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VOXELs tokenomics, kan du utforske VOXEL tokenets livepris!

