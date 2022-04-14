Voltage Finance (VOLTAGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Voltage Finance (VOLTAGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Voltage Finance (VOLTAGE) Informasjon Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network. Offisiell nettside: https://voltage.finance/ Teknisk dokument: https://docs.voltage.finance/welcome/introduction Blokkutforsker: https://explorer.fuse.io/token/0x34Ef2Cc892a88415e9f02b91BfA9c91fC0bE6bD4/token-transfers Kjøp VOLTAGE nå!

Voltage Finance (VOLTAGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Voltage Finance (VOLTAGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 8.61B $ 8.61B $ 8.61B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 509.50K $ 509.50K $ 509.50K All-time high: $ 0.0019263 $ 0.0019263 $ 0.0019263 All-Time Low: $ 0.000016527928866797 $ 0.000016527928866797 $ 0.000016527928866797 Nåværende pris: $ 0.0000592 $ 0.0000592 $ 0.0000592 Lær mer om Voltage Finance (VOLTAGE) pris

Voltage Finance (VOLTAGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Voltage Finance (VOLTAGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VOLTAGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VOLTAGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VOLTAGEs tokenomics, kan du utforske VOLTAGE tokenets livepris!

Voltage Finance (VOLTAGE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VOLTAGE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VOLTAGE nå!

VOLTAGE prisforutsigelse Vil du vite hvor VOLTAGE kan være på vei? Vår VOLTAGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VOLTAGE tokenets prisforutsigelse nå!

