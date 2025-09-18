Dagens Voltage Finance livepris er 0.00005695 USD. Spor prisoppdateringer for VOLTAGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VOLTAGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Voltage Finance livepris er 0.00005695 USD. Spor prisoppdateringer for VOLTAGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VOLTAGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Voltage Finance Logo

Voltage Finance Pris(VOLTAGE)

1 VOLTAGE til USD livepris:

$0.00005695
-7.62%1D
USD
Voltage Finance (VOLTAGE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:05:40 (UTC+8)

Voltage Finance (VOLTAGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00005695
24 timer lav
$ 0.00008096
24 timer høy

$ 0.00005695
$ 0.00008096
$ 0.00230802649443098
$ 0.000016527928866797
-9.57%

-7.62%

-9.20%

-9.20%

Voltage Finance (VOLTAGE) sanntidsprisen er $ 0.00005695. I løpet av de siste 24 timene har VOLTAGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005695 og et toppnivå på $ 0.00008096, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VOLTAGE er $ 0.00230802649443098, mens den rekordlave prisen er $ 0.000016527928866797.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VOLTAGE endret seg med -9.57% i løpet av den siste timen, -7.62% over 24 timer og -9.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Voltage Finance (VOLTAGE) Markedsinformasjon

No.7019

$ 0.00
$ 75.74
$ 490.13K
0.00
8,606,406,637
FUSE

Nåværende markedsverdi på Voltage Finance er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 75.74. Den sirkulerende forsyningen på VOLTAGE er 0.00, med en total tilgang på 8606406637. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 490.13K.

Voltage Finance (VOLTAGE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Voltage Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000046975-7.62%
30 dager$ -0.0000143-20.08%
60 dager$ -0.00003909-40.71%
90 dager$ -0.00000172-2.94%
Voltage Finance Prisendring i dag

I dag registrerte VOLTAGE en endring på $ -0.0000046975 (-7.62%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Voltage Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000143 (-20.08%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Voltage Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VOLTAGE en endring på $ -0.00003909 (-40.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Voltage Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00000172-2.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Voltage Finance (VOLTAGE)?

Sjekk ut Voltage Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Voltage Finance (VOLTAGE)

Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network.

Voltage Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Voltage Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VOLTAGE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Voltage Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Voltage Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Voltage Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Voltage Finance (VOLTAGE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Voltage Finance (VOLTAGE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Voltage Finance.

Sjekk Voltage Financeprisprognosen nå!

Voltage Finance (VOLTAGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Voltage Finance (VOLTAGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VOLTAGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Voltage Finance (VOLTAGE)

Leter du etter hvordan du kjøperVoltage Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Voltage Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VOLTAGE til lokale valutaer

Voltage Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Voltage Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Voltage Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Voltage Finance

Hvor mye er Voltage Finance (VOLTAGE) verdt i dag?
Live VOLTAGE prisen i USD er 0.00005695 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VOLTAGE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VOLTAGE til USD er $ 0.00005695. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Voltage Finance?
Markedsverdien for VOLTAGE er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VOLTAGE?
Den sirkulerende forsyningen av VOLTAGE er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVOLTAGE ?
VOLTAGE oppnådde en ATH-pris på 0.00230802649443098 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VOLTAGE?
VOLTAGE så en ATL-pris på 0.000016527928866797 USD.
Hva er handelsvolumet til VOLTAGE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VOLTAGE er $ 75.74 USD.
Vil VOLTAGE gå høyere i år?
VOLTAGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VOLTAGE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:05:40 (UTC+8)

Voltage Finance (VOLTAGE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

