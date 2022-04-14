VentureMind AI (VNTR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VentureMind AI (VNTR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VentureMind AI (VNTR) Informasjon VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment. Offisiell nettside: https://www.venturemind.ai/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5 Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP

VentureMind AI (VNTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VentureMind AI (VNTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 749.08K $ 749.08K $ 749.08K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 433.00M $ 433.00M $ 433.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 864.99K $ 864.99K $ 864.99K All-time high: $ 0.0385 $ 0.0385 $ 0.0385 All-Time Low: $ 0.001456300329042982 $ 0.001456300329042982 $ 0.001456300329042982 Nåværende pris: $ 0.00173 $ 0.00173 $ 0.00173 Lær mer om VentureMind AI (VNTR) pris

VentureMind AI (VNTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VentureMind AI (VNTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VNTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VNTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VNTRs tokenomics, kan du utforske VNTR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VNTR Interessert i å legge til VentureMind AI (VNTR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VNTR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

VentureMind AI (VNTR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VNTR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VNTR nå!

VNTR prisforutsigelse Vil du vite hvor VNTR kan være på vei? Vår VNTR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VNTR tokenets prisforutsigelse nå!

