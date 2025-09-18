Dagens VentureMind AI livepris er 0.001725 USD. Spor prisoppdateringer for VNTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VNTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens VentureMind AI livepris er 0.001725 USD. Spor prisoppdateringer for VNTR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VNTR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

VentureMind AI Pris(VNTR)

$0.001725
$0.001725$0.001725
-4.16%1D
VentureMind AI (VNTR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:47:15 (UTC+8)

VentureMind AI (VNTR) Prisinformasjon (USD)

$ 0.001725
$ 0.001725$ 0.001725
$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021
$ 0.001725
$ 0.001725$ 0.001725

$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021

$ 0.04324866066980628
$ 0.04324866066980628$ 0.04324866066980628

$ 0.001456300329042982
$ 0.001456300329042982$ 0.001456300329042982

VentureMind AI (VNTR) sanntidsprisen er $ 0.001725. I løpet av de siste 24 timene har VNTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001725 og et toppnivå på $ 0.0021, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VNTR er $ 0.04324866066980628, mens den rekordlave prisen er $ 0.001456300329042982.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VNTR endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -4.16% over 24 timer og +7.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VentureMind AI (VNTR) Markedsinformasjon

$ 746.92K
$ 746.92K$ 746.92K

$ 8.00
$ 8.00$ 8.00

$ 862.49K
$ 862.49K$ 862.49K

433.00M
433.00M 433.00M

499,996,944
499,996,944 499,996,944

499,996,944
499,996,944 499,996,944

86.59%

Nåværende markedsverdi på VentureMind AI er $ 746.92K, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.00. Den sirkulerende forsyningen på VNTR er 433.00M, med en total tilgang på 499996944. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 862.49K.

VentureMind AI (VNTR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene VentureMind AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ -0.00007487-4.16%
30 dager$ +0.000025+1.47%
60 dager$ -0.000425-19.77%
90 dager$ -0.00097-36.00%
VentureMind AI Prisendring i dag

I dag registrerte VNTR en endring på $ -0.00007487 (-4.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

VentureMind AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000025 (+1.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

VentureMind AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VNTR en endring på $ -0.000425 (-19.77%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

VentureMind AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00097-36.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for VentureMind AI (VNTR)?

Sjekk ut VentureMind AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er VentureMind AI (VNTR)

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

VentureMind AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere VentureMind AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk VNTR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om VentureMind AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din VentureMind AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

VentureMind AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VentureMind AI (VNTR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VentureMind AI (VNTR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VentureMind AI.

Sjekk VentureMind AIprisprognosen nå!

VentureMind AI (VNTR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VentureMind AI (VNTR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VNTR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe VentureMind AI (VNTR)

Leter du etter hvordan du kjøperVentureMind AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe VentureMind AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VNTR til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av VentureMind AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om VentureMind AI

Hvor mye er VentureMind AI (VNTR) verdt i dag?
Live VNTR prisen i USD er 0.001725 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VNTR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VNTR til USD er $ 0.001725. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VentureMind AI?
Markedsverdien for VNTR er $ 746.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VNTR?
Den sirkulerende forsyningen av VNTR er 433.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVNTR ?
VNTR oppnådde en ATH-pris på 0.04324866066980628 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VNTR?
VNTR så en ATL-pris på 0.001456300329042982 USD.
Hva er handelsvolumet til VNTR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VNTR er $ 8.00 USD.
Vil VNTR gå høyere i år?
VNTR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VNTR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:47:15 (UTC+8)

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

