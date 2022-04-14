VMPX (VMPX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VMPX (VMPX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VMPX (VMPX) Informasjon VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss. Offisiell nettside: https://notsofast.xyz/ Blokkutforsker: https://ordinalswallet.com/brc20/VMPX Kjøp VMPX nå!

VMPX (VMPX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VMPX (VMPX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 108.62M $ 108.62M $ 108.62M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 615.57K $ 615.57K $ 615.57K All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 Nåværende pris: $ 0.005667 $ 0.005667 $ 0.005667 Lær mer om VMPX (VMPX) pris

VMPX (VMPX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VMPX (VMPX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VMPX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VMPX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VMPXs tokenomics, kan du utforske VMPX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VMPX Interessert i å legge til VMPX (VMPX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VMPX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VMPX på MEXC nå!

VMPX (VMPX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VMPX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VMPX nå!

VMPX prisforutsigelse Vil du vite hvor VMPX kan være på vei? Vår VMPX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VMPX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!