Hva er VMPX (VMPX)

VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.

VMPX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere VMPX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk VMPX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om VMPX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din VMPX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

VMPX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VMPX (VMPX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VMPX (VMPX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VMPX.

Sjekk VMPXprisprognosen nå!

VMPX (VMPX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VMPX (VMPX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VMPX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe VMPX (VMPX)

Leter du etter hvordan du kjøperVMPX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe VMPX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VMPX til lokale valutaer

Prøv konverting

VMPX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av VMPX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om VMPX Hvor mye er VMPX (VMPX) verdt i dag? Live VMPX prisen i USD er 0.005936 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VMPX-til-USD-pris? $ 0.005936 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VMPX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for VMPX? Markedsverdien for VMPX er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VMPX? Den sirkulerende forsyningen av VMPX er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVMPX ? VMPX oppnådde en ATH-pris på 0.38429498331856643 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VMPX? VMPX så en ATL-pris på 0.003001929432964828 USD . Hva er handelsvolumet til VMPX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VMPX er $ 56.80K USD . Vil VMPX gå høyere i år? VMPX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VMPX prisprognosen for en mer grundig analyse.

VMPX (VMPX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?