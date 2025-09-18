Dagens VMPX livepris er 0.005936 USD. Spor prisoppdateringer for VMPX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VMPX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens VMPX livepris er 0.005936 USD. Spor prisoppdateringer for VMPX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VMPX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

VMPX Pris(VMPX)

1 VMPX til USD livepris:

$0.005936
$0.005936
-0.65%1D
USD
VMPX (VMPX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:37:40 (UTC+8)

VMPX (VMPX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.005175
$ 0.005175
24 timer lav
$ 0.006161
$ 0.006161
24 timer høy

$ 0.005175
$ 0.005175

$ 0.006161
$ 0.006161

$ 0.38429498331856643
$ 0.38429498331856643

$ 0.003001929432964828
$ 0.003001929432964828

+0.91%

-0.65%

+3.55%

+3.55%

VMPX (VMPX) sanntidsprisen er $ 0.005936. I løpet av de siste 24 timene har VMPX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.005175 og et toppnivå på $ 0.006161, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VMPX er $ 0.38429498331856643, mens den rekordlave prisen er $ 0.003001929432964828.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VMPX endret seg med +0.91% i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og +3.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VMPX (VMPX) Markedsinformasjon

No.4862

$ 0.00
$ 0.00

$ 56.80K
$ 56.80K

$ 644.79K
$ 644.79K

0.00
0.00

108,624,000
108,624,000

108,624,000
108,624,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på VMPX er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.80K. Den sirkulerende forsyningen på VMPX er 0.00, med en total tilgang på 108624000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 644.79K.

VMPX (VMPX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene VMPX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00003884-0.65%
30 dager$ -0.000883-12.95%
60 dager$ -0.003777-38.89%
90 dager$ -0.001637-21.62%
VMPX Prisendring i dag

I dag registrerte VMPX en endring på $ -0.00003884 (-0.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

VMPX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000883 (-12.95%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

VMPX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VMPX en endring på $ -0.003777 (-38.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

VMPX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001637-21.62% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for VMPX (VMPX)?

Sjekk ut VMPX Prishistorikk-siden nå.

Hva er VMPX (VMPX)

VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.

VMPX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere VMPX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VMPX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om VMPX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din VMPX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

VMPX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VMPX (VMPX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VMPX (VMPX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VMPX.

Sjekk VMPXprisprognosen nå!

VMPX (VMPX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VMPX (VMPX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VMPX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe VMPX (VMPX)

Leter du etter hvordan du kjøperVMPX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe VMPX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VMPX til lokale valutaer

1 VMPX(VMPX) til VND
156.20584
1 VMPX(VMPX) til AUD
A$0.00896336
1 VMPX(VMPX) til GBP
0.00439264
1 VMPX(VMPX) til EUR
0.0050456
1 VMPX(VMPX) til USD
$0.005936
1 VMPX(VMPX) til MYR
RM0.0249312
1 VMPX(VMPX) til TRY
0.24563168
1 VMPX(VMPX) til JPY
¥0.872592
1 VMPX(VMPX) til ARS
ARS$8.75512512
1 VMPX(VMPX) til RUB
0.495656
1 VMPX(VMPX) til INR
0.52284288
1 VMPX(VMPX) til IDR
Rp98.93329376
1 VMPX(VMPX) til KRW
8.29045504
1 VMPX(VMPX) til PHP
0.33853008
1 VMPX(VMPX) til EGP
￡E.0.28587776
1 VMPX(VMPX) til BRL
R$0.03152016
1 VMPX(VMPX) til CAD
C$0.00813232
1 VMPX(VMPX) til BDT
0.72264864
1 VMPX(VMPX) til NGN
8.87289536
1 VMPX(VMPX) til COP
$23.1875
1 VMPX(VMPX) til ZAR
R.0.10281152
1 VMPX(VMPX) til UAH
0.24527552
1 VMPX(VMPX) til TZS
T.Sh.14.69302464
1 VMPX(VMPX) til VES
Bs0.967568
1 VMPX(VMPX) til CLP
$5.66888
1 VMPX(VMPX) til PKR
Rs1.68487424
1 VMPX(VMPX) til KZT
3.21380976
1 VMPX(VMPX) til THB
฿0.1887648
1 VMPX(VMPX) til TWD
NT$0.17944528
1 VMPX(VMPX) til AED
د.إ0.02178512
1 VMPX(VMPX) til CHF
Fr0.00468944
1 VMPX(VMPX) til HKD
HK$0.04612272
1 VMPX(VMPX) til AMD
֏2.2717072
1 VMPX(VMPX) til MAD
.د.م0.05354272
1 VMPX(VMPX) til MXN
$0.10916304
1 VMPX(VMPX) til SAR
ريال0.02226
1 VMPX(VMPX) til ETB
Br0.85223152
1 VMPX(VMPX) til KES
KSh0.76681248
1 VMPX(VMPX) til JOD
د.أ0.004208624
1 VMPX(VMPX) til PLN
0.02148832
1 VMPX(VMPX) til RON
лв0.02558416
1 VMPX(VMPX) til SEK
kr0.05585776
1 VMPX(VMPX) til BGN
лв0.00985376
1 VMPX(VMPX) til HUF
Ft1.97205792
1 VMPX(VMPX) til CZK
0.12275648
1 VMPX(VMPX) til KWD
د.ك0.00181048
1 VMPX(VMPX) til ILS
0.01976688
1 VMPX(VMPX) til BOB
Bs0.04101776
1 VMPX(VMPX) til AZN
0.0100912
1 VMPX(VMPX) til TJS
SM0.05556096
1 VMPX(VMPX) til GEL
0.0160272
1 VMPX(VMPX) til AOA
Kz5.41107952
1 VMPX(VMPX) til BHD
.د.ب0.002237872
1 VMPX(VMPX) til BMD
$0.005936
1 VMPX(VMPX) til DKK
kr0.0376936
1 VMPX(VMPX) til HNL
L0.15558256
1 VMPX(VMPX) til MUR
0.26913824
1 VMPX(VMPX) til NAD
$0.1029896
1 VMPX(VMPX) til NOK
kr0.05900384
1 VMPX(VMPX) til NZD
$0.0100912
1 VMPX(VMPX) til PAB
B/.0.005936
1 VMPX(VMPX) til PGK
K0.02481248
1 VMPX(VMPX) til QAR
ر.ق0.02154768
1 VMPX(VMPX) til RSD
дин.0.59199728
1 VMPX(VMPX) til UZS
soʻm73.28389712
1 VMPX(VMPX) til ALL
L0.48948256
1 VMPX(VMPX) til ANG
ƒ0.01062544
1 VMPX(VMPX) til AWG
ƒ0.0106848
1 VMPX(VMPX) til BBD
$0.011872
1 VMPX(VMPX) til BAM
KM0.00985376
1 VMPX(VMPX) til BIF
Fr17.71896
1 VMPX(VMPX) til BND
$0.00759808
1 VMPX(VMPX) til BSD
$0.005936
1 VMPX(VMPX) til JMD
$0.95219376
1 VMPX(VMPX) til KHR
23.83933216
1 VMPX(VMPX) til KMF
Fr2.481248
1 VMPX(VMPX) til LAK
129.04347568
1 VMPX(VMPX) til LKR
Rs1.79552128
1 VMPX(VMPX) til MDL
L0.097944
1 VMPX(VMPX) til MGA
Ar26.26543472
1 VMPX(VMPX) til MOP
P0.04754736
1 VMPX(VMPX) til MVR
0.0908208
1 VMPX(VMPX) til MWK
MK10.30554896
1 VMPX(VMPX) til MZN
MT0.3793104
1 VMPX(VMPX) til NPR
Rs0.83650112
1 VMPX(VMPX) til PYG
42.394912
1 VMPX(VMPX) til RWF
Fr8.601264
1 VMPX(VMPX) til SBD
$0.0486752
1 VMPX(VMPX) til SCR
0.08506288
1 VMPX(VMPX) til SRD
$0.22610224
1 VMPX(VMPX) til SVC
$0.05194
1 VMPX(VMPX) til SZL
L0.1029896
1 VMPX(VMPX) til TMT
m0.020776
1 VMPX(VMPX) til TND
د.ت0.01727376
1 VMPX(VMPX) til TTD
$0.04018672
1 VMPX(VMPX) til UGX
Sh20.823488
1 VMPX(VMPX) til XAF
Fr3.312288
1 VMPX(VMPX) til XCD
$0.0160272
1 VMPX(VMPX) til XOF
Fr3.312288
1 VMPX(VMPX) til XPF
Fr0.599536
1 VMPX(VMPX) til BWP
P0.07906752
1 VMPX(VMPX) til BZD
$0.01193136
1 VMPX(VMPX) til CVE
$0.55667808
1 VMPX(VMPX) til DJF
Fr1.050672
1 VMPX(VMPX) til DOP
$0.36815072
1 VMPX(VMPX) til DZD
د.ج0.76906816
1 VMPX(VMPX) til FJD
$0.013356
1 VMPX(VMPX) til GNF
Fr51.61352
1 VMPX(VMPX) til GTQ
Q0.04546976
1 VMPX(VMPX) til GYD
$1.24234544
1 VMPX(VMPX) til ISK
kr0.718256

Folk spør også: Andre spørsmål om VMPX

Hvor mye er VMPX (VMPX) verdt i dag?
Live VMPX prisen i USD er 0.005936 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VMPX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VMPX til USD er $ 0.005936. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VMPX?
Markedsverdien for VMPX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VMPX?
Den sirkulerende forsyningen av VMPX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVMPX ?
VMPX oppnådde en ATH-pris på 0.38429498331856643 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VMPX?
VMPX så en ATL-pris på 0.003001929432964828 USD.
Hva er handelsvolumet til VMPX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VMPX er $ 56.80K USD.
Vil VMPX gå høyere i år?
VMPX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VMPX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:37:40 (UTC+8)

VMPX (VMPX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.005936
