VitaWatch (VITA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VitaWatch (VITA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VitaWatch is a Web3-powered smartwatch that transforms everyday activities—like walking, sleeping, and staying healthy—into on-chain value. Built on decentralized infrastructure (DePIN), VitaWatch combines AI-driven health tracking, digital identity (DID), and real-time rewards through the $VITA token. With features like NFC payments, step-based incentives, and user-owned health data, VitaWatch is more than a wearable—it's your gateway to the Health-to-Earn economy and the physical layer of Web3. Offisiell nettside: https://vitawatch.xyz Teknisk dokument: https://vitawatch.gitbook.io/vitawatch-docs/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xCb7dE0808805EAf93166eC6b18B8c63af4197AfE

VitaWatch (VITA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VitaWatch (VITA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: $ 1.1099 $ 1.1099 $ 1.1099 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.000000000101 $ 0.000000000101 $ 0.000000000101 Lær mer om VitaWatch (VITA) pris

VitaWatch (VITA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VitaWatch (VITA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VITA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VITA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe VITA Interessert i å legge til VitaWatch (VITA) i porteføljen din?

VitaWatch (VITA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VITA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

VITA prisforutsigelse Vil du vite hvor VITA kan være på vei? Vår VITA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

