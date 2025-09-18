Hva er VitaWatch (VITA)

VitaWatch is a Web3-powered smartwatch that transforms everyday activities—like walking, sleeping, and staying healthy—into on-chain value. Built on decentralized infrastructure (DePIN), VitaWatch combines AI-driven health tracking, digital identity (DID), and real-time rewards through the $VITA token. With features like NFC payments, step-based incentives, and user-owned health data, VitaWatch is more than a wearable—it’s your gateway to the Health-to-Earn economy and the physical layer of Web3.

VitaWatch (VITA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VitaWatch (VITA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VITA tokenets omfattende tokenomics nå!

VitaWatch Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av VitaWatch, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er markedsverdien for VitaWatch? Markedsverdien for VITA er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VITA? Den sirkulerende forsyningen av VITA er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVITA ? VITA oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VITA? VITA så en ATL-pris på -- USD .

VitaWatch (VITA) Viktige bransjeoppdateringer

