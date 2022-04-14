VisionGame (VISION) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VisionGame (VISION), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VisionGame (VISION) Informasjon VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market. Offisiell nettside: https://visiongame.io/ Teknisk dokument: https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434

VisionGame (VISION) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VisionGame (VISION), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 172.91K $ 172.91K $ 172.91K Total forsyning: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Sirkulerende forsyning: $ 605.00M $ 605.00M $ 605.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 285.80K $ 285.80K $ 285.80K All-time high: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 All-Time Low: $ 0.000231874784994097 $ 0.000231874784994097 $ 0.000231874784994097 Nåværende pris: $ 0.0002858 $ 0.0002858 $ 0.0002858 Lær mer om VisionGame (VISION) pris

VisionGame (VISION) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VisionGame (VISION) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VISION tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VISION tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe VISION Interessert i å legge til VisionGame (VISION) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VISION, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

VisionGame (VISION) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VISION hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VISION nå!

VISION prisforutsigelse Vil du vite hvor VISION kan være på vei? Vår VISION prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VISION tokenets prisforutsigelse nå!

