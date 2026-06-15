Virgen pris i dag

Sanntids Virgen (VIRGEN) pris i dag er $ 0.00017581, med en 2.06% endring de siste 24 timene. Nåværende VIRGEN til USD konverteringssats er $ 0.00017581 per VIRGEN.

Virgen rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 175,562, med en sirkulerende forsyning på 1.00B VIRGEN. I løpet av de siste 24 timene VIRGEN har den blitt handlet mellom $ 0.00016453(laveste) og $ 0.00018307 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03441068, mens tidenes laveste notering var $ 0.00013867.

Kortsiktig har VIRGEN beveget seg +3.02% i løpet av den siste timen og +14.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 320.04.

Virgen (VIRGEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 175.56K$ 175.56K $ 175.56K Volum (24 timer) $ 320.04$ 320.04 $ 320.04 Fullt utvannet markedsverdi $ 175.56K$ 175.56K $ 175.56K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Virgen er $ 175.56K, med et 24-timers handelsvolum på $ 320.04. Den sirkulerende forsyningen på VIRGEN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 175.56K.