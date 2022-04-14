Veloce (VEXT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Veloce (VEXT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Veloce (VEXT) Informasjon Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. Offisiell nettside: https://www.velocemediagroup.com/vext Teknisk dokument: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 Kjøp VEXT nå!

Veloce (VEXT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Veloce (VEXT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 454.39K $ 454.39K $ 454.39K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 216.48M $ 216.48M $ 216.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 629.70K $ 629.70K $ 629.70K All-time high: $ 0.8438 $ 0.8438 $ 0.8438 All-Time Low: $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 Nåværende pris: $ 0.002099 $ 0.002099 $ 0.002099 Lær mer om Veloce (VEXT) pris

Veloce (VEXT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Veloce (VEXT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VEXT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VEXT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VEXTs tokenomics, kan du utforske VEXT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VEXT Interessert i å legge til Veloce (VEXT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VEXT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VEXT på MEXC nå!

Veloce (VEXT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VEXT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VEXT nå!

VEXT prisforutsigelse Vil du vite hvor VEXT kan være på vei? Vår VEXT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VEXT tokenets prisforutsigelse nå!

