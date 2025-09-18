Hva er Veloce (VEXT)

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

Veloce (VEXT) tokenomics

Hvordan kjøpe Veloce (VEXT)

Veloce Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Veloce, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er gjeldende VEXT-til-USD-pris? $ 0.002094 . Hva er markedsverdien for Veloce? Markedsverdien for VEXT er $ 453.31K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VEXT? Den sirkulerende forsyningen av VEXT er 216.48M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVEXT ? VEXT oppnådde en ATH-pris på 0.7169465101476871 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VEXT? VEXT så en ATL-pris på 0.001307910679458189 USD .

