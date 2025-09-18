Dagens Veloce livepris er 0.002094 USD. Spor prisoppdateringer for VEXT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VEXT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Veloce livepris er 0.002094 USD. Spor prisoppdateringer for VEXT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VEXT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Veloce Logo

Veloce Pris(VEXT)

1 VEXT til USD livepris:

-8.99%1D
USD
Veloce (VEXT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:46:53 (UTC+8)

Veloce (VEXT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

-8.99%

+10.96%

+10.96%

Veloce (VEXT) sanntidsprisen er $ 0.002094. I løpet av de siste 24 timene har VEXT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002009 og et toppnivå på $ 0.002302, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VEXT er $ 0.7169465101476871, mens den rekordlave prisen er $ 0.001307910679458189.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VEXT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -8.99% over 24 timer og +10.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Veloce (VEXT) Markedsinformasjon

No.2553

72.16%

MATIC

Nåværende markedsverdi på Veloce er $ 453.31K, med et 24-timers handelsvolum på $ 244.09. Den sirkulerende forsyningen på VEXT er 216.48M, med en total tilgang på 300000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 628.20K.

Veloce (VEXT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Veloce for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00020685-8.99%
30 dager$ +0.000124+6.29%
60 dager$ +0.000085+4.23%
90 dager$ +0.000361+20.83%
Veloce Prisendring i dag

I dag registrerte VEXT en endring på $ -0.00020685 (-8.99%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Veloce 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000124 (+6.29%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Veloce 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VEXT en endring på $ +0.000085 (+4.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Veloce 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000361+20.83% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Veloce (VEXT)?

Sjekk ut Veloce Prishistorikk-siden nå.

Hva er Veloce (VEXT)

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

Veloce er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Veloce investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VEXT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Veloce på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Veloce kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Veloce Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Veloce (VEXT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Veloce (VEXT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Veloce.

Sjekk Veloceprisprognosen nå!

Veloce (VEXT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Veloce (VEXT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VEXT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Veloce (VEXT)

Leter du etter hvordan du kjøperVeloce? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Veloce på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VEXT til lokale valutaer

1 Veloce(VEXT) til VND
Veloce Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Veloce, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Veloce nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Veloce

Hvor mye er Veloce (VEXT) verdt i dag?
Live VEXT prisen i USD er 0.002094 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VEXT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VEXT til USD er $ 0.002094. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Veloce?
Markedsverdien for VEXT er $ 453.31K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VEXT?
Den sirkulerende forsyningen av VEXT er 216.48M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVEXT ?
VEXT oppnådde en ATH-pris på 0.7169465101476871 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VEXT?
VEXT så en ATL-pris på 0.001307910679458189 USD.
Hva er handelsvolumet til VEXT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VEXT er $ 244.09 USD.
Vil VEXT gå høyere i år?
VEXT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VEXT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Veloce (VEXT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

