Verse (VERSE) Informasjon Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification. Offisiell nettside: https://verse.bitcoin.com Teknisk dokument: https://getverse.com/verse-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x249ca82617ec3dfb2589c4c17ab7ec9765350a18 Kjøp VERSE nå!

Verse (VERSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Verse (VERSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Total forsyning: $ 196.44B $ 196.44B $ 196.44B Sirkulerende forsyning: $ 42.10B $ 42.10B $ 42.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.81M $ 12.81M $ 12.81M All-time high: $ 0.00020072 $ 0.00020072 $ 0.00020072 All-Time Low: $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 Nåværende pris: $ 0.000061 $ 0.000061 $ 0.000061 Lær mer om Verse (VERSE) pris

Verse (VERSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Verse (VERSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VERSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VERSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VERSEs tokenomics, kan du utforske VERSE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VERSE Interessert i å legge til Verse (VERSE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VERSE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Verse (VERSE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VERSE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

VERSE prisforutsigelse Vil du vite hvor VERSE kan være på vei? Vår VERSE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

