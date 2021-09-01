VEMP (VEMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VEMP (VEMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VEMP (VEMP) Informasjon vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. Offisiell nettside: https://vemp.xyz Teknisk dokument: https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d Kjøp VEMP nå!

VEMP (VEMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VEMP (VEMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 279.77K $ 279.77K $ 279.77K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 392.94M $ 392.94M $ 392.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 356.00K $ 356.00K $ 356.00K All-time high: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 All-Time Low: $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 Nåværende pris: $ 0.000712 $ 0.000712 $ 0.000712 Lær mer om VEMP (VEMP) pris

VEMP (VEMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VEMP (VEMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VEMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VEMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VEMPs tokenomics, kan du utforske VEMP tokenets livepris!

