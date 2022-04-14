Zeeverse (VEE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zeeverse (VEE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zeeverse (VEE) Informasjon Zeeverse is an open-world MMO built by industry veterans. Zeeverse combines the concepts of GameFi and DeFi into an autonomous player-driven economy. The Zeeverse journey begins with VEE. Offisiell nettside: https://zee-verse.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x7616113782AaDAB041d7B10d474F8A0c04EFf258 Kjøp VEE nå!

Zeeverse (VEE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zeeverse (VEE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.96M $ 18.96M $ 18.96M All-time high: $ 0.0005359 $ 0.0005359 $ 0.0005359 All-Time Low: $ 0.000137145853027843 $ 0.000137145853027843 $ 0.000137145853027843 Nåværende pris: $ 0.0001896 $ 0.0001896 $ 0.0001896 Lær mer om Zeeverse (VEE) pris

Zeeverse (VEE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zeeverse (VEE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VEE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VEE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VEEs tokenomics, kan du utforske VEE tokenets livepris!

Zeeverse (VEE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VEE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VEE nå!

VEE prisforutsigelse Vil du vite hvor VEE kan være på vei? Vår VEE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VEE tokenets prisforutsigelse nå!

