Vatra INU (VATR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vatra INU (VATR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Vatra INU (VATR) Informasjon Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project. Offisiell nettside: https://vatrainu.com/en Teknisk dokument: https://vatrainu.com/docs/vatr-whitepaper-v1.01-en.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3d234A9d23F01c5556AD3dfA88F470f8982ab1b4#balances Kjøp VATR nå!

Vatra INU (VATR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vatra INU (VATR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 148.00M $ 148.00M $ 148.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.12K $ 31.12K $ 31.12K All-time high: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 All-Time Low: $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 Nåværende pris: $ 0.0002103 $ 0.0002103 $ 0.0002103 Lær mer om Vatra INU (VATR) pris

Vatra INU (VATR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vatra INU (VATR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VATR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VATR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VATRs tokenomics, kan du utforske VATR tokenets livepris!

Vatra INU (VATR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VATR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VATR nå!

VATR prisforutsigelse Vil du vite hvor VATR kan være på vei? Vår VATR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VATR tokenets prisforutsigelse nå!

