Dagens Vatra INU livepris er 0.0003133 USD. Spor prisoppdateringer for VATR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VATR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Vatra INU Logo

Vatra INU Pris(VATR)

1 VATR til USD livepris:

+102.78%1D
USD
Vatra INU (VATR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:20:25 (UTC+8)

Vatra INU (VATR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

+102.78%

+154.09%

+154.09%

Vatra INU (VATR) sanntidsprisen er $ 0.0003133. I løpet av de siste 24 timene har VATR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001542 og et toppnivå på $ 0.0003208, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VATR er $ 0.007799414059741528, mens den rekordlave prisen er $ 0.000419774377370754.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VATR endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +102.78% over 24 timer og +154.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vatra INU (VATR) Markedsinformasjon

No.8445

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Vatra INU er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.78K. Den sirkulerende forsyningen på VATR er 0.00, med en total tilgang på 148000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.37K.

Vatra INU (VATR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Vatra INU for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000158798+102.78%
30 dager$ +0.0000994+46.47%
60 dager$ +0.0000992+46.33%
90 dager$ +0.0001033+49.19%
Vatra INU Prisendring i dag

I dag registrerte VATR en endring på $ +0.000158798 (+102.78%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Vatra INU 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000994 (+46.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Vatra INU 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VATR en endring på $ +0.0000992 (+46.33%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Vatra INU 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0001033+49.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Vatra INU (VATR)?

Sjekk ut Vatra INU Prishistorikk-siden nå.

Hva er Vatra INU (VATR)

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

Vatra INU er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Vatra INU investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VATR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Vatra INU på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Vatra INU kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Vatra INU Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vatra INU (VATR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vatra INU (VATR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vatra INU.

Sjekk Vatra INUprisprognosen nå!

Vatra INU (VATR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vatra INU (VATR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VATR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Vatra INU (VATR)

Leter du etter hvordan du kjøperVatra INU? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Vatra INU på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VATR til lokale valutaer

Vatra INU Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Vatra INU, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Vatra INU nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Vatra INU

Hvor mye er Vatra INU (VATR) verdt i dag?
Live VATR prisen i USD er 0.0003133 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VATR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VATR til USD er $ 0.0003133. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vatra INU?
Markedsverdien for VATR er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VATR?
Den sirkulerende forsyningen av VATR er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVATR ?
VATR oppnådde en ATH-pris på 0.007799414059741528 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VATR?
VATR så en ATL-pris på 0.000419774377370754 USD.
Hva er handelsvolumet til VATR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VATR er $ 4.78K USD.
Vil VATR gå høyere i år?
VATR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VATR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:20:25 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

