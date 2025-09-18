Hva er Vatra INU (VATR)

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

Vatra INU er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Vatra INU investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk VATR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Vatra INU på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Vatra INU kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Vatra INU Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vatra INU (VATR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vatra INU (VATR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vatra INU.

Sjekk Vatra INUprisprognosen nå!

Vatra INU (VATR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vatra INU (VATR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VATR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Vatra INU (VATR)

Leter du etter hvordan du kjøperVatra INU? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Vatra INU på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VATR til lokale valutaer

Prøv konverting

Vatra INU Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Vatra INU, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Vatra INU Hvor mye er Vatra INU (VATR) verdt i dag? Live VATR prisen i USD er 0.0003133 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VATR-til-USD-pris? $ 0.0003133 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VATR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Vatra INU? Markedsverdien for VATR er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VATR? Den sirkulerende forsyningen av VATR er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVATR ? VATR oppnådde en ATH-pris på 0.007799414059741528 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VATR? VATR så en ATL-pris på 0.000419774377370754 USD . Hva er handelsvolumet til VATR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VATR er $ 4.78K USD . Vil VATR gå høyere i år? VATR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VATR prisprognosen for en mer grundig analyse.

Vatra INU (VATR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?