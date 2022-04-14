Vectorspace AI X (VAIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vectorspace AI X (VAIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vectorspace AI X (VAIX) Informasjon We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind. Offisiell nettside: https://vectorspace.ai Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe Kjøp VAIX nå!

Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vectorspace AI X (VAIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 49.88M $ 49.88M $ 49.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M All-time high: $ 0.2541 $ 0.2541 $ 0.2541 All-Time Low: $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 Nåværende pris: $ 0.02078 $ 0.02078 $ 0.02078 Lær mer om Vectorspace AI X (VAIX) pris

Vectorspace AI X (VAIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vectorspace AI X (VAIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VAIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VAIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VAIXs tokenomics, kan du utforske VAIX tokenets livepris!

Vectorspace AI X (VAIX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VAIX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VAIX nå!

VAIX prisforutsigelse Vil du vite hvor VAIX kan være på vei? Vår VAIX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VAIX tokenets prisforutsigelse nå!

