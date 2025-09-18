Dagens Vectorspace AI X livepris er 0.02445 USD. Spor prisoppdateringer for VAIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VAIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Vectorspace AI X livepris er 0.02445 USD. Spor prisoppdateringer for VAIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VAIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VAIX

VAIX Prisinformasjon

VAIX Offisiell nettside

VAIX tokenomics

VAIX Prisprognose

VAIX-historikk

VAIX Kjøpeguide

VAIX-til-fiat-valutakonverter

VAIX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Vectorspace AI X Logo

Vectorspace AI X Pris(VAIX)

1 VAIX til USD livepris:

$0.02445
$0.02445$0.02445
+3.07%1D
USD
Vectorspace AI X (VAIX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:51:07 (UTC+8)

Vectorspace AI X (VAIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02372
$ 0.02372$ 0.02372
24 timer lav
$ 0.02581
$ 0.02581$ 0.02581
24 timer høy

$ 0.02372
$ 0.02372$ 0.02372

$ 0.02581
$ 0.02581$ 0.02581

$ 35.92655101524664
$ 35.92655101524664$ 35.92655101524664

$ 0.01002462128791707
$ 0.01002462128791707$ 0.01002462128791707

0.00%

+3.07%

-7.95%

-7.95%

Vectorspace AI X (VAIX) sanntidsprisen er $ 0.02445. I løpet av de siste 24 timene har VAIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02372 og et toppnivå på $ 0.02581, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VAIX er $ 35.92655101524664, mens den rekordlave prisen er $ 0.01002462128791707.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VAIX endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +3.07% over 24 timer og -7.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Vectorspace AI X (VAIX) Markedsinformasjon

No.2153

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

$ 39.55
$ 39.55$ 39.55

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

49.88M
49.88M 49.88M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

33.25%

ETH

Nåværende markedsverdi på Vectorspace AI X er $ 1.22M, med et 24-timers handelsvolum på $ 39.55. Den sirkulerende forsyningen på VAIX er 49.88M, med en total tilgang på 50000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.67M.

Vectorspace AI X (VAIX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Vectorspace AI X for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0007283+3.07%
30 dager$ -0.00304-11.06%
60 dager$ -0.00075-2.98%
90 dager$ +0.00805+49.08%
Vectorspace AI X Prisendring i dag

I dag registrerte VAIX en endring på $ +0.0007283 (+3.07%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Vectorspace AI X 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00304 (-11.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Vectorspace AI X 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VAIX en endring på $ -0.00075 (-2.98%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Vectorspace AI X 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00805+49.08% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Vectorspace AI X (VAIX)?

Sjekk ut Vectorspace AI X Prishistorikk-siden nå.

Hva er Vectorspace AI X (VAIX)

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

Vectorspace AI X er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Vectorspace AI X investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VAIX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Vectorspace AI X på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Vectorspace AI X kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Vectorspace AI X Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Vectorspace AI X (VAIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Vectorspace AI X (VAIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Vectorspace AI X.

Sjekk Vectorspace AI Xprisprognosen nå!

Vectorspace AI X (VAIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Vectorspace AI X (VAIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VAIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Vectorspace AI X (VAIX)

Leter du etter hvordan du kjøperVectorspace AI X? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Vectorspace AI X på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VAIX til lokale valutaer

1 Vectorspace AI X(VAIX) til VND
643.40175
1 Vectorspace AI X(VAIX) til AUD
A$0.0369195
1 Vectorspace AI X(VAIX) til GBP
0.018093
1 Vectorspace AI X(VAIX) til EUR
0.0207825
1 Vectorspace AI X(VAIX) til USD
$0.02445
1 Vectorspace AI X(VAIX) til MYR
RM0.10269
1 Vectorspace AI X(VAIX) til TRY
1.011741
1 Vectorspace AI X(VAIX) til JPY
¥3.59415
1 Vectorspace AI X(VAIX) til ARS
ARS$36.061794
1 Vectorspace AI X(VAIX) til RUB
2.0413305
1 Vectorspace AI X(VAIX) til INR
2.1538005
1 Vectorspace AI X(VAIX) til IDR
Rp407.499837
1 Vectorspace AI X(VAIX) til KRW
34.147848
1 Vectorspace AI X(VAIX) til PHP
1.393161
1 Vectorspace AI X(VAIX) til EGP
￡E.1.177512
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BRL
R$0.130074
1 Vectorspace AI X(VAIX) til CAD
C$0.0334965
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BDT
2.976543
1 Vectorspace AI X(VAIX) til NGN
36.546882
1 Vectorspace AI X(VAIX) til COP
$95.1361725
1 Vectorspace AI X(VAIX) til ZAR
R.0.423963
1 Vectorspace AI X(VAIX) til UAH
1.010274
1 Vectorspace AI X(VAIX) til TZS
T.Sh.60.519618
1 Vectorspace AI X(VAIX) til VES
Bs3.98535
1 Vectorspace AI X(VAIX) til CLP
$23.34975
1 Vectorspace AI X(VAIX) til PKR
Rs6.939888
1 Vectorspace AI X(VAIX) til KZT
13.2374745
1 Vectorspace AI X(VAIX) til THB
฿0.778488
1 Vectorspace AI X(VAIX) til TWD
NT$0.738879
1 Vectorspace AI X(VAIX) til AED
د.إ0.0897315
1 Vectorspace AI X(VAIX) til CHF
Fr0.0193155
1 Vectorspace AI X(VAIX) til HKD
HK$0.1899765
1 Vectorspace AI X(VAIX) til AMD
֏9.357015
1 Vectorspace AI X(VAIX) til MAD
.د.م0.220539
1 Vectorspace AI X(VAIX) til MXN
$0.4501245
1 Vectorspace AI X(VAIX) til SAR
ريال0.0916875
1 Vectorspace AI X(VAIX) til ETB
Br3.5102865
1 Vectorspace AI X(VAIX) til KES
KSh3.158451
1 Vectorspace AI X(VAIX) til JOD
د.أ0.01733505
1 Vectorspace AI X(VAIX) til PLN
0.0887535
1 Vectorspace AI X(VAIX) til RON
лв0.105624
1 Vectorspace AI X(VAIX) til SEK
kr0.2300745
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BGN
лв0.040587
1 Vectorspace AI X(VAIX) til HUF
Ft8.128158
1 Vectorspace AI X(VAIX) til CZK
0.505626
1 Vectorspace AI X(VAIX) til KWD
د.ك0.00745725
1 Vectorspace AI X(VAIX) til ILS
0.0814185
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BOB
Bs0.1689495
1 Vectorspace AI X(VAIX) til AZN
0.041565
1 Vectorspace AI X(VAIX) til TJS
SM0.228852
1 Vectorspace AI X(VAIX) til GEL
0.066015
1 Vectorspace AI X(VAIX) til AOA
Kz22.2878865
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BHD
.د.ب0.00921765
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BMD
$0.02445
1 Vectorspace AI X(VAIX) til DKK
kr0.1552575
1 Vectorspace AI X(VAIX) til HNL
L0.6408345
1 Vectorspace AI X(VAIX) til MUR
1.108563
1 Vectorspace AI X(VAIX) til NAD
$0.4242075
1 Vectorspace AI X(VAIX) til NOK
kr0.2432775
1 Vectorspace AI X(VAIX) til NZD
$0.041565
1 Vectorspace AI X(VAIX) til PAB
B/.0.02445
1 Vectorspace AI X(VAIX) til PGK
K0.102201
1 Vectorspace AI X(VAIX) til QAR
ر.ق0.0887535
1 Vectorspace AI X(VAIX) til RSD
дин.2.4398655
1 Vectorspace AI X(VAIX) til UZS
soʻm301.8516315
1 Vectorspace AI X(VAIX) til ALL
L2.016147
1 Vectorspace AI X(VAIX) til ANG
ƒ0.0437655
1 Vectorspace AI X(VAIX) til AWG
ƒ0.04401
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BBD
$0.0489
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BAM
KM0.040587
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BIF
Fr72.98325
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BND
$0.031296
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BSD
$0.02445
1 Vectorspace AI X(VAIX) til JMD
$3.9220245
1 Vectorspace AI X(VAIX) til KHR
98.192667
1 Vectorspace AI X(VAIX) til KMF
Fr10.2201
1 Vectorspace AI X(VAIX) til LAK
531.5217285
1 Vectorspace AI X(VAIX) til LKR
Rs7.395636
1 Vectorspace AI X(VAIX) til MDL
L0.403425
1 Vectorspace AI X(VAIX) til MGA
Ar108.1856265
1 Vectorspace AI X(VAIX) til MOP
P0.1958445
1 Vectorspace AI X(VAIX) til MVR
0.374085
1 Vectorspace AI X(VAIX) til MWK
MK42.4478895
1 Vectorspace AI X(VAIX) til MZN
MT1.562355
1 Vectorspace AI X(VAIX) til NPR
Rs3.445494
1 Vectorspace AI X(VAIX) til PYG
174.6219
1 Vectorspace AI X(VAIX) til RWF
Fr35.42805
1 Vectorspace AI X(VAIX) til SBD
$0.20049
1 Vectorspace AI X(VAIX) til SCR
0.3503685
1 Vectorspace AI X(VAIX) til SRD
$0.9313005
1 Vectorspace AI X(VAIX) til SVC
$0.2139375
1 Vectorspace AI X(VAIX) til SZL
L0.4242075
1 Vectorspace AI X(VAIX) til TMT
m0.085575
1 Vectorspace AI X(VAIX) til TND
د.ت0.0711495
1 Vectorspace AI X(VAIX) til TTD
$0.1655265
1 Vectorspace AI X(VAIX) til UGX
Sh85.7706
1 Vectorspace AI X(VAIX) til XAF
Fr13.6431
1 Vectorspace AI X(VAIX) til XCD
$0.066015
1 Vectorspace AI X(VAIX) til XOF
Fr13.6431
1 Vectorspace AI X(VAIX) til XPF
Fr2.46945
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BWP
P0.325674
1 Vectorspace AI X(VAIX) til BZD
$0.0491445
1 Vectorspace AI X(VAIX) til CVE
$2.292921
1 Vectorspace AI X(VAIX) til DJF
Fr4.32765
1 Vectorspace AI X(VAIX) til DOP
$1.516389
1 Vectorspace AI X(VAIX) til DZD
د.ج3.168231
1 Vectorspace AI X(VAIX) til FJD
$0.0550125
1 Vectorspace AI X(VAIX) til GNF
Fr212.59275
1 Vectorspace AI X(VAIX) til GTQ
Q0.187287
1 Vectorspace AI X(VAIX) til GYD
$5.1171405
1 Vectorspace AI X(VAIX) til ISK
kr2.95845

Vectorspace AI X Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Vectorspace AI X, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Vectorspace AI X nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Vectorspace AI X

Hvor mye er Vectorspace AI X (VAIX) verdt i dag?
Live VAIX prisen i USD er 0.02445 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VAIX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VAIX til USD er $ 0.02445. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Vectorspace AI X?
Markedsverdien for VAIX er $ 1.22M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VAIX?
Den sirkulerende forsyningen av VAIX er 49.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVAIX ?
VAIX oppnådde en ATH-pris på 35.92655101524664 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VAIX?
VAIX så en ATL-pris på 0.01002462128791707 USD.
Hva er handelsvolumet til VAIX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VAIX er $ 39.55 USD.
Vil VAIX gå høyere i år?
VAIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VAIX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:51:07 (UTC+8)

Vectorspace AI X (VAIX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

VAIX-til-USD-kalkulator

Beløp

VAIX
VAIX
USD
USD

1 VAIX = 0.02445 USD

Handle VAIX

VAIXUSDT
$0.02445
$0.02445$0.02445
+3.07%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker