UXLINK (UXLINK) Informasjon UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners. Offisiell nettside: https://www.uxlink.io Teknisk dokument: https://docs.uxlink.io/uxuy-labs-api/whitepaper/white-paper Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x1A6B3A62391ECcaaa992ade44cd4AFe6bEC8CfF1 Kjøp UXLINK nå!

UXLINK (UXLINK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UXLINK (UXLINK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 152.36M $ 152.36M $ 152.36M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 479.71M $ 479.71M $ 479.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 317.60M $ 317.60M $ 317.60M All-time high: $ 3.8628 $ 3.8628 $ 3.8628 All-Time Low: $ 0.140969371563402 $ 0.140969371563402 $ 0.140969371563402 Nåværende pris: $ 0.3176 $ 0.3176 $ 0.3176 Lær mer om UXLINK (UXLINK) pris

UXLINK (UXLINK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UXLINK (UXLINK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UXLINK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UXLINK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UXLINKs tokenomics, kan du utforske UXLINK tokenets livepris!

UXLINK (UXLINK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UXLINK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UXLINK nå!

UXLINK prisforutsigelse Vil du vite hvor UXLINK kan være på vei? Vår UXLINK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UXLINK tokenets prisforutsigelse nå!

