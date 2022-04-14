UXLINK (UXLINK) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i UXLINK (UXLINK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

UXLINK (UXLINK) Informasjon

UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners.

Offisiell nettside:
https://www.uxlink.io
Teknisk dokument:
https://docs.uxlink.io/uxuy-labs-api/whitepaper/white-paper
Blokkutforsker:
https://arbiscan.io/token/0x1A6B3A62391ECcaaa992ade44cd4AFe6bEC8CfF1

UXLINK (UXLINK) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UXLINK (UXLINK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 152.36M
Total forsyning:
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 479.71M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 317.60M
All-time high:
$ 3.8628
All-Time Low:
$ 0.140969371563402
Nåværende pris:
$ 0.3176
UXLINK (UXLINK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak UXLINK (UXLINK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet UXLINK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange UXLINK tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår UXLINKs tokenomics, kan du utforske UXLINK tokenets livepris!

