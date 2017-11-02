xMoney (UTK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i xMoney (UTK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

xMoney (UTK) Informasjon xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees. Offisiell nettside: https://www.xmoney.com/ Teknisk dokument: https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c Kjøp UTK nå!

xMoney (UTK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for xMoney (UTK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.44M $ 18.44M $ 18.44M Total forsyning: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M Sirkulerende forsyning: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.19M $ 26.19M $ 26.19M All-time high: $ 0.17917 $ 0.17917 $ 0.17917 All-Time Low: $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 Nåværende pris: $ 0.02619 $ 0.02619 $ 0.02619 Lær mer om xMoney (UTK) pris

xMoney (UTK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak xMoney (UTK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UTK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UTK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UTKs tokenomics, kan du utforske UTK tokenets livepris!

xMoney (UTK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UTK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UTK nå!

UTK prisforutsigelse Vil du vite hvor UTK kan være på vei? Vår UTK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UTK tokenets prisforutsigelse nå!

