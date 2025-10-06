United Protocol pris i dag

Sanntids United Protocol (UT) pris i dag er $ 0.00000028, med en 49.09% endring de siste 24 timene. Nåværende UT til USD konverteringssats er $ 0.00000028 per UT.

United Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- UT. I løpet av de siste 24 timene UT har den blitt handlet mellom $ 0.00000028(laveste) og $ 0.00000117 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har UT beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -99.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 592.20K.

United Protocol (UT) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 592.20K$ 592.20K $ 592.20K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede BSC

