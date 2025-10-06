Unstable Tether pris i dag

Sanntids Unstable Tether (USDUT) pris i dag er $ 0.00009701, med en 2.73% endring de siste 24 timene. Nåværende USDUT til USD konverteringssats er $ 0.00009701 per USDUT.

Unstable Tether rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- USDUT. I løpet av de siste 24 timene USDUT har den blitt handlet mellom $ 0.00009444(laveste) og $ 0.00010005 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har USDUT beveget seg -0.02% i løpet av den siste timen og -1.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.39K.

Unstable Tether (USDUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 55.39K$ 55.39K $ 55.39K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Unstable Tether er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.39K. Den sirkulerende forsyningen på USDUT er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.