Dagens USD1 livepris er 0.9997 USD. Spor prisoppdateringer for USD1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USD1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

USD1 Pris(USD1)

1 USD1 til USD livepris:

$0.9997
$0.9997$0.9997
0.00%1D
USD
USD1 (USD1) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:46:15 (UTC+8)

USD1 (USD1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995
24 timer lav
$ 0.9999
$ 0.9999$ 0.9999
24 timer høy

$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995

$ 0.9999
$ 0.9999$ 0.9999

$ 1.0147221909224569
$ 1.0147221909224569$ 1.0147221909224569

$ 0.990972014891515
$ 0.990972014891515$ 0.990972014891515

0.00%

0.00%

+0.04%

+0.04%

USD1 (USD1) sanntidsprisen er $ 0.9997. I løpet av de siste 24 timene har USD1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9995 og et toppnivå på $ 0.9999, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USD1 er $ 1.0147221909224569, mens den rekordlave prisen er $ 0.990972014891515.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USD1 endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USD1 (USD1) Markedsinformasjon

No.48

$ 2.65B
$ 2.65B$ 2.65B

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

$ 2.65B
$ 2.65B$ 2.65B

2.66B
2.66B 2.66B

2,655,427,596.0682297
2,655,427,596.0682297 2,655,427,596.0682297

0.06%

ETH

Nåværende markedsverdi på USD1 er $ 2.65B, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.30M. Den sirkulerende forsyningen på USD1 er 2.66B, med en total tilgang på 2655427596.0682297. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.65B.

USD1 (USD1) Prishistorikk USD

Spor prisendringene USD1 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.0006+0.06%
60 dager$ -0.0004-0.04%
90 dager$ +0.0001+0.01%
USD1 Prisendring i dag

I dag registrerte USD1 en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

USD1 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0006 (+0.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

USD1 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så USD1 en endring på $ -0.0004 (-0.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

USD1 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0001+0.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for USD1 (USD1)?

Sjekk ut USD1 Prishistorikk-siden nå.

Hva er USD1 (USD1)

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

USD1 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere USD1 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk USD1 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om USD1 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din USD1 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

USD1 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil USD1 (USD1) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine USD1 (USD1) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for USD1.

Sjekk USD1prisprognosen nå!

USD1 (USD1) tokenomics

Å forstå tokenomics bak USD1 (USD1) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USD1 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe USD1 (USD1)

Leter du etter hvordan du kjøperUSD1? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe USD1 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

USD1 til lokale valutaer

USD1 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av USD1, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell USD1 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om USD1

Hvor mye er USD1 (USD1) verdt i dag?
Live USD1 prisen i USD er 0.9997 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USD1-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USD1 til USD er $ 0.9997. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for USD1?
Markedsverdien for USD1 er $ 2.65B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USD1?
Den sirkulerende forsyningen av USD1 er 2.66B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSD1 ?
USD1 oppnådde en ATH-pris på 1.0147221909224569 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USD1?
USD1 så en ATL-pris på 0.990972014891515 USD.
Hva er handelsvolumet til USD1?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USD1 er $ 6.30M USD.
Vil USD1 gå høyere i år?
USD1 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USD1 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:46:15 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.9997
