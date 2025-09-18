Hva er USD1 (USD1)

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

Folk spør også: Andre spørsmål om USD1 Hvor mye er USD1 (USD1) verdt i dag? Live USD1 prisen i USD er 0.9997 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende USD1-til-USD-pris? $ 0.9997 . Sjekk ut Den nåværende prisen på USD1 til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for USD1? Markedsverdien for USD1 er $ 2.65B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av USD1? Den sirkulerende forsyningen av USD1 er 2.66B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSD1 ? USD1 oppnådde en ATH-pris på 1.0147221909224569 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på USD1? USD1 så en ATL-pris på 0.990972014891515 USD . Hva er handelsvolumet til USD1? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USD1 er $ 6.30M USD . Vil USD1 gå høyere i år? USD1 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USD1 prisprognosen for en mer grundig analyse.

