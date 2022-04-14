American Coin (USA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i American Coin (USA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

American Coin (USA) Informasjon The meme coin created in honor of the USA. Offisiell nettside: https://www.americancoin.xyz/ Teknisk dokument: https://www.americancoin.xyz/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/69kdRLyP5DTRkpHraaSZAQbWmAwzF9guKjZfzMXzcbAs Kjøp USA nå!

American Coin (USA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for American Coin (USA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M Total forsyning: $ 11.63T $ 11.63T $ 11.63T Sirkulerende forsyning: $ 11.56T $ 11.56T $ 11.56T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M All-time high: $ 0.00002654 $ 0.00002654 $ 0.00002654 All-Time Low: $ 0.000000221529654332 $ 0.000000221529654332 $ 0.000000221529654332 Nåværende pris: $ 0.0000006308 $ 0.0000006308 $ 0.0000006308 Lær mer om American Coin (USA) pris

American Coin (USA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak American Coin (USA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USAs tokenomics, kan du utforske USA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe USA Interessert i å legge til American Coin (USA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe USA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper USA på MEXC nå!

American Coin (USA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til USA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for USA nå!

USA prisforutsigelse Vil du vite hvor USA kan være på vei? Vår USA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USA tokenets prisforutsigelse nå!

