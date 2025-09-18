Dagens American Coin livepris er 0.0000006533 USD. Spor prisoppdateringer for USA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens American Coin livepris er 0.0000006533 USD. Spor prisoppdateringer for USA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

American Coin Logo

American Coin Pris(USA)

1 USA til USD livepris:

$0.0000006527
$0.0000006527
+1.74%1D
USD
American Coin (USA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:50:53 (UTC+8)

American Coin (USA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000063
$ 0.00000063
24 timer lav
$ 0.0000007349
$ 0.0000007349
24 timer høy

$ 0.00000063
$ 0.00000063

$ 0.0000007349
$ 0.0000007349

$ 0.000026769175373344
$ 0.000026769175373344

$ 0.000000221529654332
$ 0.000000221529654332

-0.07%

+1.74%

-11.18%

-11.18%

American Coin (USA) sanntidsprisen er $ 0.0000006533. I løpet av de siste 24 timene har USA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000063 og et toppnivå på $ 0.0000007349, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USA er $ 0.000026769175373344, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000221529654332.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USA endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +1.74% over 24 timer og -11.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

American Coin (USA) Markedsinformasjon

No.1306

$ 7.55M
$ 7.55M

$ 55.57K
$ 55.57K

$ 7.60M
$ 7.60M

11.56T
11.56T

11,627,052,161,940.7
11,627,052,161,940.7

11,627,052,161,940.7
11,627,052,161,940.7

99.44%

SOL

Nåværende markedsverdi på American Coin er $ 7.55M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.57K. Den sirkulerende forsyningen på USA er 11.56T, med en total tilgang på 11627052161940.7. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.60M.

American Coin (USA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene American Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000000011163+1.74%
30 dager$ -0.0000002058-23.96%
60 dager$ -0.0000006428-49.60%
90 dager$ -0.0000003678-36.02%
American Coin Prisendring i dag

I dag registrerte USA en endring på $ +0.000000011163 (+1.74%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

American Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000002058 (-23.96%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

American Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så USA en endring på $ -0.0000006428 (-49.60%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

American Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000003678-36.02% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for American Coin (USA)?

Sjekk ut American Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er American Coin (USA)

The meme coin created in honor of the USA.

American Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere American Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk USA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om American Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din American Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

American Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil American Coin (USA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine American Coin (USA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for American Coin.

Sjekk American Coinprisprognosen nå!

American Coin (USA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak American Coin (USA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe American Coin (USA)

Leter du etter hvordan du kjøperAmerican Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe American Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

USA til lokale valutaer

American Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av American Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell American Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om American Coin

Hvor mye er American Coin (USA) verdt i dag?
Live USA prisen i USD er 0.0000006533 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USA til USD er $ 0.0000006533. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for American Coin?
Markedsverdien for USA er $ 7.55M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USA?
Den sirkulerende forsyningen av USA er 11.56T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSA ?
USA oppnådde en ATH-pris på 0.000026769175373344 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USA?
USA så en ATL-pris på 0.000000221529654332 USD.
Hva er handelsvolumet til USA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USA er $ 55.57K USD.
Vil USA gå høyere i år?
USA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:50:53 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

