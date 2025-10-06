Uranus pris i dag

Sanntids Uranus (URANUS) pris i dag er $ 0.1366, med en 7.95% endring de siste 24 timene. Nåværende URANUS til USD konverteringssats er $ 0.1366 per URANUS.

Uranus rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- URANUS. I løpet av de siste 24 timene URANUS har den blitt handlet mellom $ 0.11979(laveste) og $ 0.16094 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har URANUS beveget seg -1.56% i løpet av den siste timen og -20.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 203.98K.

Uranus (URANUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 203.98K$ 203.98K $ 203.98K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

