Oppdag viktig innsikt i UOMI (UOMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:21:10 (UTC+8)
USD

UOMI (UOMI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UOMI (UOMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 4.92B
$ 4.92B$ 4.92B
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 7.89M
$ 7.89M$ 7.89M
All-time high:
$ 0.005001
$ 0.005001$ 0.005001
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.001604
$ 0.001604$ 0.001604

UOMI (UOMI) Informasjon

UOMI is the first Layer 1 built for secure AI computation and unstoppable agents that think, act, trade, and evolve, without human input.

Offisiell nettside:
https://uomi.ai/
Teknisk dokument:
https://uomi.ai/whitepaper/
Blokkutforsker:
https://basescan.org/token/0x3628d69aa2d66E9efE95Ab1267d440dEc24389B6

UOMI (UOMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak UOMI (UOMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet UOMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange UOMI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår UOMIs tokenomics, kan du utforske UOMI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UOMI

Interessert i å legge til UOMI (UOMI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UOMI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

UOMI (UOMI) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til UOMI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

UOMI prisforutsigelse

Vil du vite hvor UOMI kan være på vei? Vår UOMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

