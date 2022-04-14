Unchain X (UNX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Unchain X (UNX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Unchain X (UNX) Informasjon UNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets. Offisiell nettside: https://unchainx.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x4f0572ca0bf96f5ae17b7062d97cea3f35bdea6f Kjøp UNX nå!

Unchain X (UNX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Unchain X (UNX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 111.90M $ 111.90M $ 111.90M All-time high: $ 0.10687 $ 0.10687 $ 0.10687 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.01119 $ 0.01119 $ 0.01119 Lær mer om Unchain X (UNX) pris

Unchain X (UNX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Unchain X (UNX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNXs tokenomics, kan du utforske UNX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UNX Interessert i å legge til Unchain X (UNX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UNX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper UNX på MEXC nå!

Unchain X (UNX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UNX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UNX nå!

UNX prisforutsigelse Vil du vite hvor UNX kan være på vei? Vår UNX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNX tokenets prisforutsigelse nå!

