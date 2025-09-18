Dagens Unchain X livepris er 0.01112 USD. Spor prisoppdateringer for UNX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Unchain X livepris er 0.01112 USD. Spor prisoppdateringer for UNX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Unchain X Pris(UNX)

1 UNX til USD livepris:

$0.01112
+1.64%1D
USD
Unchain X (UNX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:03:52 (UTC+8)

Unchain X (UNX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01045
24 timer lav
$ 0.01142
24 timer høy

$ 0.01045
$ 0.01142
--
--
+1.64%

+1.64%

-1.95%

-1.95%

Unchain X (UNX) sanntidsprisen er $ 0.01112. I løpet av de siste 24 timene har UNX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01045 og et toppnivå på $ 0.01142, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNX er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNX endret seg med +1.64% i løpet av den siste timen, +1.64% over 24 timer og -1.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unchain X (UNX) Markedsinformasjon

--
$ 21.29K
$ 111.20M
--
10,000,000,000
BSC

Nåværende markedsverdi på Unchain X er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.29K. Den sirkulerende forsyningen på UNX er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.20M.

Unchain X (UNX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Unchain X for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001794+1.64%
30 dager$ -0.00105-8.63%
60 dager$ -0.00563-33.62%
90 dager$ -0.01328-54.43%
Unchain X Prisendring i dag

I dag registrerte UNX en endring på $ +0.0001794 (+1.64%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Unchain X 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00105 (-8.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Unchain X 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UNX en endring på $ -0.00563 (-33.62%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Unchain X 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01328-54.43% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Unchain X (UNX)?

Sjekk ut Unchain X Prishistorikk-siden nå.

Hva er Unchain X (UNX)

UNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.

Unchain X er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Unchain X investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UNX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Unchain X på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Unchain X kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Unchain X Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Unchain X (UNX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Unchain X (UNX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Unchain X.

Sjekk Unchain Xprisprognosen nå!

Unchain X (UNX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Unchain X (UNX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Unchain X (UNX)

Leter du etter hvordan du kjøperUnchain X? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Unchain X på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UNX til lokale valutaer

1 Unchain X(UNX) til VND
292.6228
1 Unchain X(UNX) til AUD
A$0.0167912
1 Unchain X(UNX) til GBP
0.0082288
1 Unchain X(UNX) til EUR
0.009452
1 Unchain X(UNX) til USD
$0.01112
1 Unchain X(UNX) til MYR
RM0.046704
1 Unchain X(UNX) til TRY
0.4600344
1 Unchain X(UNX) til JPY
¥1.63464
1 Unchain X(UNX) til ARS
ARS$16.4011104
1 Unchain X(UNX) til RUB
0.9284088
1 Unchain X(UNX) til INR
0.9795608
1 Unchain X(UNX) til IDR
Rp185.3332592
1 Unchain X(UNX) til KRW
15.5306368
1 Unchain X(UNX) til PHP
0.634396
1 Unchain X(UNX) til EGP
￡E.0.5355392
1 Unchain X(UNX) til BRL
R$0.0591584
1 Unchain X(UNX) til CAD
C$0.0152344
1 Unchain X(UNX) til BDT
1.3537488
1 Unchain X(UNX) til NGN
16.6217312
1 Unchain X(UNX) til COP
$43.268476
1 Unchain X(UNX) til ZAR
R.0.192932
1 Unchain X(UNX) til UAH
0.4594784
1 Unchain X(UNX) til TZS
T.Sh.27.5246688
1 Unchain X(UNX) til VES
Bs1.81256
1 Unchain X(UNX) til CLP
$10.6196
1 Unchain X(UNX) til PKR
Rs3.1563008
1 Unchain X(UNX) til KZT
6.0204792
1 Unchain X(UNX) til THB
฿0.3539496
1 Unchain X(UNX) til TWD
NT$0.3360464
1 Unchain X(UNX) til AED
د.إ0.0408104
1 Unchain X(UNX) til CHF
Fr0.0087848
1 Unchain X(UNX) til HKD
HK$0.0864024
1 Unchain X(UNX) til AMD
֏4.255624
1 Unchain X(UNX) til MAD
.د.م0.1003024
1 Unchain X(UNX) til MXN
$0.204608
1 Unchain X(UNX) til SAR
ريال0.0417
1 Unchain X(UNX) til ETB
Br1.5964984
1 Unchain X(UNX) til KES
KSh1.4364816
1 Unchain X(UNX) til JOD
د.أ0.00788408
1 Unchain X(UNX) til PLN
0.0402544
1 Unchain X(UNX) til RON
лв0.0479272
1 Unchain X(UNX) til SEK
kr0.104528
1 Unchain X(UNX) til BGN
лв0.0184592
1 Unchain X(UNX) til HUF
Ft3.6955096
1 Unchain X(UNX) til CZK
0.229628
1 Unchain X(UNX) til KWD
د.ك0.0033916
1 Unchain X(UNX) til ILS
0.0370296
1 Unchain X(UNX) til BOB
Bs0.0768392
1 Unchain X(UNX) til AZN
0.018904
1 Unchain X(UNX) til TJS
SM0.1040832
1 Unchain X(UNX) til GEL
0.030024
1 Unchain X(UNX) til AOA
Kz10.1366584
1 Unchain X(UNX) til BHD
.د.ب0.00419224
1 Unchain X(UNX) til BMD
$0.01112
1 Unchain X(UNX) til DKK
kr0.070612
1 Unchain X(UNX) til HNL
L0.2914552
1 Unchain X(UNX) til MUR
0.5041808
1 Unchain X(UNX) til NAD
$0.192932
1 Unchain X(UNX) til NOK
kr0.1105328
1 Unchain X(UNX) til NZD
$0.018904
1 Unchain X(UNX) til PAB
B/.0.01112
1 Unchain X(UNX) til PGK
K0.0464816
1 Unchain X(UNX) til QAR
ر.ق0.0403656
1 Unchain X(UNX) til RSD
дин.1.1093312
1 Unchain X(UNX) til UZS
soʻm137.2838504
1 Unchain X(UNX) til ALL
L0.9169552
1 Unchain X(UNX) til ANG
ƒ0.0199048
1 Unchain X(UNX) til AWG
ƒ0.020016
1 Unchain X(UNX) til BBD
$0.02224
1 Unchain X(UNX) til BAM
KM0.0184592
1 Unchain X(UNX) til BIF
Fr33.1932
1 Unchain X(UNX) til BND
$0.0142336
1 Unchain X(UNX) til BSD
$0.01112
1 Unchain X(UNX) til JMD
$1.7837592
1 Unchain X(UNX) til KHR
44.6585872
1 Unchain X(UNX) til KMF
Fr4.64816
1 Unchain X(UNX) til LAK
241.7391256
1 Unchain X(UNX) til LKR
Rs3.3635776
1 Unchain X(UNX) til MDL
L0.18348
1 Unchain X(UNX) til MGA
Ar49.2034424
1 Unchain X(UNX) til MOP
P0.0890712
1 Unchain X(UNX) til MVR
0.170136
1 Unchain X(UNX) til MWK
MK19.3055432
1 Unchain X(UNX) til MZN
MT0.710568
1 Unchain X(UNX) til NPR
Rs1.5670304
1 Unchain X(UNX) til PYG
79.41904
1 Unchain X(UNX) til RWF
Fr16.11288
1 Unchain X(UNX) til SBD
$0.091184
1 Unchain X(UNX) til SCR
0.1692464
1 Unchain X(UNX) til SRD
$0.4235608
1 Unchain X(UNX) til SVC
$0.0973
1 Unchain X(UNX) til SZL
L0.192932
1 Unchain X(UNX) til TMT
m0.03892
1 Unchain X(UNX) til TND
د.ت0.0323592
1 Unchain X(UNX) til TTD
$0.0752824
1 Unchain X(UNX) til UGX
Sh39.00896
1 Unchain X(UNX) til XAF
Fr6.20496
1 Unchain X(UNX) til XCD
$0.030024
1 Unchain X(UNX) til XOF
Fr6.20496
1 Unchain X(UNX) til XPF
Fr1.12312
1 Unchain X(UNX) til BWP
P0.1481184
1 Unchain X(UNX) til BZD
$0.0223512
1 Unchain X(UNX) til CVE
$1.0428336
1 Unchain X(UNX) til DJF
Fr1.97936
1 Unchain X(UNX) til DOP
$0.6896624
1 Unchain X(UNX) til DZD
د.ج1.4409296
1 Unchain X(UNX) til FJD
$0.02502
1 Unchain X(UNX) til GNF
Fr96.6884
1 Unchain X(UNX) til GTQ
Q0.0851792
1 Unchain X(UNX) til GYD
$2.3273048
1 Unchain X(UNX) til ISK
kr1.34552

Unchain X Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Unchain X, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Unchain X nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Unchain X

Hvor mye er Unchain X (UNX) verdt i dag?
Live UNX prisen i USD er 0.01112 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UNX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UNX til USD er $ 0.01112. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Unchain X?
Markedsverdien for UNX er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UNX?
Den sirkulerende forsyningen av UNX er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNX ?
UNX oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UNX?
UNX så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til UNX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNX er $ 21.29K USD.
Vil UNX gå høyere i år?
UNX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:03:52 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

