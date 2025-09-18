Hva er Unchain X (UNX)

UNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.

Unchain X er tilgjengelig på MEXC



I tillegg kan du:

- Sjekk UNX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Unchain X på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Unchain X kjøpsopplevelse jevn og informert

Unchain X Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Unchain X (UNX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Unchain X (UNX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Unchain X.

Sjekk Unchain Xprisprognosen nå!

Unchain X (UNX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Unchain X (UNX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Unchain X (UNX)

Leter du etter hvordan du kjøperUnchain X? Prosessen er enkel og problemfri!

Unchain X Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Unchain X, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Unchain X Hvor mye er Unchain X (UNX) verdt i dag? Live UNX prisen i USD er 0.01112 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende UNX-til-USD-pris? $ 0.01112 . Sjekk ut Den nåværende prisen på UNX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Unchain X? Markedsverdien for UNX er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av UNX? Den sirkulerende forsyningen av UNX er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNX ? UNX oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på UNX? UNX så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til UNX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNX er $ 21.29K USD . Vil UNX gå høyere i år? UNX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNX prisprognosen for en mer grundig analyse.

Unchain X (UNX) Viktige bransjeoppdateringer

