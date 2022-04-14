Lunos (UNO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lunos (UNO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lunos (UNO) Informasjon Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3. Offisiell nettside: https://lunos.xyz/ Teknisk dokument: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77 Kjøp UNO nå!

Lunos (UNO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lunos (UNO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 264.41K $ 264.41K $ 264.41K Total forsyning: $ 316.65M $ 316.65M $ 316.65M Sirkulerende forsyning: $ 111.57M $ 111.57M $ 111.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 911.62K $ 911.62K $ 911.62K All-time high: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 All-Time Low: $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 Nåværende pris: $ 0.00237 $ 0.00237 $ 0.00237 Lær mer om Lunos (UNO) pris

Lunos (UNO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lunos (UNO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNOs tokenomics, kan du utforske UNO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UNO Interessert i å legge til Lunos (UNO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UNO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper UNO på MEXC nå!

Lunos (UNO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UNO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UNO nå!

UNO prisforutsigelse Vil du vite hvor UNO kan være på vei? Vår UNO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!