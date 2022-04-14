UNIUM (UNM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UNIUM (UNM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UNIUM (UNM) Informasjon U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content. Offisiell nettside: https://unium.finance/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1YnhSkCWWkHOWZiZg3jLwcl54Ere4CGkv/view?usp=sharing Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6570ffe19da7e2b425329b157d9109b87f18304b Kjøp UNM nå!

UNIUM (UNM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UNIUM (UNM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 175.00K $ 175.00K $ 175.00K All-time high: $ 131.3281 $ 131.3281 $ 131.3281 All-Time Low: $ 0.015000124738690163 $ 0.015000124738690163 $ 0.015000124738690163 Nåværende pris: $ 0.00175 $ 0.00175 $ 0.00175 Lær mer om UNIUM (UNM) pris

UNIUM (UNM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UNIUM (UNM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNMs tokenomics, kan du utforske UNM tokenets livepris!

UNIUM (UNM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UNM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UNM nå!

UNM prisforutsigelse Vil du vite hvor UNM kan være på vei? Vår UNM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNM tokenets prisforutsigelse nå!

