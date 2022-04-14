UNICE (UNICE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UNICE (UNICE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UNICE (UNICE) Informasjon UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication. Offisiell nettside: https://unicelab.io/ Teknisk dokument: https://docs.unicelab.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xA0CF89eE581313D84d28409Eb6BB1D1F9B55d410 Kjøp UNICE nå!

UNICE (UNICE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UNICE (UNICE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 117.45K $ 117.45K $ 117.45K Total forsyning: $ 990.94M $ 990.94M $ 990.94M Sirkulerende forsyning: $ 271.87M $ 271.87M $ 271.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 432.00K $ 432.00K $ 432.00K All-time high: $ 0.1501 $ 0.1501 $ 0.1501 All-Time Low: $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 Nåværende pris: $ 0.000432 $ 0.000432 $ 0.000432 Lær mer om UNICE (UNICE) pris

UNICE (UNICE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UNICE (UNICE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNICE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNICE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNICEs tokenomics, kan du utforske UNICE tokenets livepris!

UNICE (UNICE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UNICE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UNICE nå!

UNICE prisforutsigelse Vil du vite hvor UNICE kan være på vei? Vår UNICE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNICE tokenets prisforutsigelse nå!

