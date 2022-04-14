Umee (UMEE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Umee (UMEE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Umee (UMEE) Informasjon UMEE is the native cryptocurrency token of the Umee blockchain. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of Umee to access cross-chain leverage and liquidity. The Umee Blockchain facilitates interoperability between the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side-chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base-layer protocols. Offisiell nettside: https://www.umee.cc/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc0a4df35568f116c370e6a6a6022ceb908eeddac Kjøp UMEE nå!

Umee (UMEE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Umee (UMEE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M All-time high: $ 0.3671 $ 0.3671 $ 0.3671 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0002179 $ 0.0002179 $ 0.0002179 Lær mer om Umee (UMEE) pris

Umee (UMEE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Umee (UMEE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UMEE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UMEE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UMEEs tokenomics, kan du utforske UMEE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UMEE Interessert i å legge til Umee (UMEE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UMEE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper UMEE på MEXC nå!

