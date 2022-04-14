ULTRON (ULX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ULTRON (ULX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ULTRON (ULX) Informasjon Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism. Offisiell nettside: https://ultron.foundation Teknisk dokument: https://media.ultron-cloud.dev/file/ultron-landing/media/pdf/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://ulxscan.com Kjøp ULX nå!

ULTRON (ULX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ULTRON (ULX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 48.02B $ 48.02B $ 48.02B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 106.00M $ 106.00M $ 106.00M All-time high: $ 0.204 $ 0.204 $ 0.204 All-Time Low: $ 0.00111796420894117 $ 0.00111796420894117 $ 0.00111796420894117 Nåværende pris: $ 0.00212 $ 0.00212 $ 0.00212 Lær mer om ULTRON (ULX) pris

ULTRON (ULX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ULTRON (ULX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ULX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ULX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ULXs tokenomics, kan du utforske ULX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ULX Interessert i å legge til ULTRON (ULX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ULX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ULX på MEXC nå!

ULTRON (ULX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ULX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ULX nå!

ULX prisforutsigelse Vil du vite hvor ULX kan være på vei? Vår ULX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ULX tokenets prisforutsigelse nå!

