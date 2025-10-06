Ulalo HealthPassport pris i dag

Sanntids Ulalo HealthPassport (ULA) pris i dag er $ 0.001459, med en 2.45% endring de siste 24 timene. Nåværende ULA til USD konverteringssats er $ 0.001459 per ULA.

Ulalo HealthPassport rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ULA. I løpet av de siste 24 timene ULA har den blitt handlet mellom $ 0.001407(laveste) og $ 0.00147 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ULA beveget seg -0.14% i løpet av den siste timen og -2.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 52.88K.

Ulalo HealthPassport (ULA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 52.88K$ 52.88K $ 52.88K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede AVAX_CCHAIN

Nåværende markedsverdi på Ulalo HealthPassport er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.88K. Den sirkulerende forsyningen på ULA er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.46M.