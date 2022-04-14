UFO Gaming (UFO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UFO Gaming (UFO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UFO Gaming (UFO) Informasjon UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad. Offisiell nettside: https://www.ufogaming.io/ Teknisk dokument: https://siasky.net/fAMvDK5_WFtQh5-0-7ZuQd3-9Ua2snsv0_LFdMjKkqsa2w Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GWdkYFnXnSJAsCBvmsqFLiPPe2tpvXynZcJdxf11Fu3U Kjøp UFO nå!

UFO Gaming (UFO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UFO Gaming (UFO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Total forsyning: $ 25.76T $ 25.76T $ 25.76T Sirkulerende forsyning: $ 25.76T $ 25.76T $ 25.76T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M All-time high: $ 0.000056191 $ 0.000056191 $ 0.000056191 All-Time Low: $ 0.000000108388221888 $ 0.000000108388221888 $ 0.000000108388221888 Nåværende pris: $ 0.0000001111 $ 0.0000001111 $ 0.0000001111 Lær mer om UFO Gaming (UFO) pris

UFO Gaming (UFO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UFO Gaming (UFO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UFO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UFO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UFOs tokenomics, kan du utforske UFO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UFO Interessert i å legge til UFO Gaming (UFO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UFO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper UFO på MEXC nå!

UFO Gaming (UFO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UFO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UFO nå!

UFO prisforutsigelse Vil du vite hvor UFO kan være på vei? Vår UFO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UFO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!