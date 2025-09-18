Dagens UFO Gaming livepris er 0.0000001181 USD. Spor prisoppdateringer for UFO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UFO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens UFO Gaming livepris er 0.0000001181 USD. Spor prisoppdateringer for UFO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UFO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

UFO Gaming Pris(UFO)

$0.000000118
-2.39%1D
UFO Gaming (UFO) Live prisdiagram
UFO Gaming (UFO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000001157
24 timer lav
$ 0.0000001324
24 timer høy

$ 0.0000001157
$ 0.0000001324
$ 0.000055918915890186
$ 0.000000127569397842
-0.84%

-2.39%

-58.83%

-58.83%

UFO Gaming (UFO) sanntidsprisen er $ 0.0000001181. I løpet av de siste 24 timene har UFO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000001157 og et toppnivå på $ 0.0000001324, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UFO er $ 0.000055918915890186, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000127569397842.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UFO endret seg med -0.84% i løpet av den siste timen, -2.39% over 24 timer og -58.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UFO Gaming (UFO) Markedsinformasjon

No.1677

$ 3.04M
$ 56.30K
$ 3.04M
25.76T
25,757,575,757,575.5
ETH

Nåværende markedsverdi på UFO Gaming er $ 3.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.30K. Den sirkulerende forsyningen på UFO er 25.76T, med en total tilgang på 25757575757575.5. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.04M.

UFO Gaming (UFO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene UFO Gaming for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000002889-2.39%
30 dager$ -0.0000002526-68.15%
60 dager$ -0.0000002092-63.92%
90 dager$ -0.0000000977-45.28%
UFO Gaming Prisendring i dag

I dag registrerte UFO en endring på $ -0.000000002889 (-2.39%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

UFO Gaming 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000002526 (-68.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

UFO Gaming 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UFO en endring på $ -0.0000002092 (-63.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

UFO Gaming 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000000977-45.28% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for UFO Gaming (UFO)?

Sjekk ut UFO Gaming Prishistorikk-siden nå.

Hva er UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

UFO Gaming er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere UFO Gaming investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UFO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om UFO Gaming på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din UFO Gaming kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

UFO Gaming Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UFO Gaming (UFO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UFO Gaming (UFO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UFO Gaming.

Sjekk UFO Gamingprisprognosen nå!

UFO Gaming (UFO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UFO Gaming (UFO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UFO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe UFO Gaming (UFO)

Leter du etter hvordan du kjøperUFO Gaming? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe UFO Gaming på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UFO til lokale valutaer

1 UFO Gaming(UFO) til VND
0.0031078015
1 UFO Gaming(UFO) til AUD
A$0.000000178331
1 UFO Gaming(UFO) til GBP
0.000000087394
1 UFO Gaming(UFO) til EUR
0.000000100385
1 UFO Gaming(UFO) til USD
$0.0000001181
1 UFO Gaming(UFO) til MYR
RM0.00000049602
1 UFO Gaming(UFO) til TRY
0.000004886978
1 UFO Gaming(UFO) til JPY
¥0.0000173607
1 UFO Gaming(UFO) til ARS
ARS$0.000174188052
1 UFO Gaming(UFO) til RUB
0.000009860169
1 UFO Gaming(UFO) til INR
0.000010403429
1 UFO Gaming(UFO) til IDR
Rp0.001968332546
1 UFO Gaming(UFO) til KRW
0.000164943184
1 UFO Gaming(UFO) til PHP
0.000006729338
1 UFO Gaming(UFO) til EGP
￡E.0.000005687696
1 UFO Gaming(UFO) til BRL
R$0.000000628292
1 UFO Gaming(UFO) til CAD
C$0.000000161797
1 UFO Gaming(UFO) til BDT
0.000014377494
1 UFO Gaming(UFO) til NGN
0.000176531156
1 UFO Gaming(UFO) til COP
$0.000459533005
1 UFO Gaming(UFO) til ZAR
R.0.000002047854
1 UFO Gaming(UFO) til UAH
0.000004879892
1 UFO Gaming(UFO) til TZS
T.Sh.0.000292325844
1 UFO Gaming(UFO) til VES
Bs0.0000192503
1 UFO Gaming(UFO) til CLP
$0.0001127855
1 UFO Gaming(UFO) til PKR
Rs0.000033521504
1 UFO Gaming(UFO) til KZT
0.000063940521
1 UFO Gaming(UFO) til THB
฿0.000003760304
1 UFO Gaming(UFO) til TWD
NT$0.000003568982
1 UFO Gaming(UFO) til AED
د.إ0.000000433427
1 UFO Gaming(UFO) til CHF
Fr0.000000093299
1 UFO Gaming(UFO) til HKD
HK$0.000000917637
1 UFO Gaming(UFO) til AMD
֏0.00004519687
1 UFO Gaming(UFO) til MAD
.د.م0.000001065262
1 UFO Gaming(UFO) til MXN
$0.000002174221
1 UFO Gaming(UFO) til SAR
ريال0.000000442875
1 UFO Gaming(UFO) til ETB
Br0.000016955617
1 UFO Gaming(UFO) til KES
KSh0.000015256158
1 UFO Gaming(UFO) til JOD
د.أ0.0000000837329
1 UFO Gaming(UFO) til PLN
0.000000428703
1 UFO Gaming(UFO) til RON
лв0.000000510192
1 UFO Gaming(UFO) til SEK
kr0.000001111321
1 UFO Gaming(UFO) til BGN
лв0.000000196046
1 UFO Gaming(UFO) til HUF
Ft0.000039261164
1 UFO Gaming(UFO) til CZK
0.000002442308
1 UFO Gaming(UFO) til KWD
د.ك0.0000000360205
1 UFO Gaming(UFO) til ILS
0.000000393273
1 UFO Gaming(UFO) til BOB
Bs0.000000816071
1 UFO Gaming(UFO) til AZN
0.00000020077
1 UFO Gaming(UFO) til TJS
SM0.000001105416
1 UFO Gaming(UFO) til GEL
0.00000031887
1 UFO Gaming(UFO) til AOA
Kz0.000107656417
1 UFO Gaming(UFO) til BHD
.د.ب0.0000000445237
1 UFO Gaming(UFO) til BMD
$0.0000001181
1 UFO Gaming(UFO) til DKK
kr0.000000749935
1 UFO Gaming(UFO) til HNL
L0.000003095401
1 UFO Gaming(UFO) til MUR
0.000005354654
1 UFO Gaming(UFO) til NAD
$0.000002049035
1 UFO Gaming(UFO) til NOK
kr0.000001175095
1 UFO Gaming(UFO) til NZD
$0.00000020077
1 UFO Gaming(UFO) til PAB
B/.0.0000001181
1 UFO Gaming(UFO) til PGK
K0.000000493658
1 UFO Gaming(UFO) til QAR
ر.ق0.000000428703
1 UFO Gaming(UFO) til RSD
дин.0.000011785199
1 UFO Gaming(UFO) til UZS
soʻm0.001458023627
1 UFO Gaming(UFO) til ALL
L0.000009738526
1 UFO Gaming(UFO) til ANG
ƒ0.000000211399
1 UFO Gaming(UFO) til AWG
ƒ0.00000021258
1 UFO Gaming(UFO) til BBD
$0.0000002362
1 UFO Gaming(UFO) til BAM
KM0.000000196046
1 UFO Gaming(UFO) til BIF
Fr0.0003525285
1 UFO Gaming(UFO) til BND
$0.000000151168
1 UFO Gaming(UFO) til BSD
$0.0000001181
1 UFO Gaming(UFO) til JMD
$0.000018944421
1 UFO Gaming(UFO) til KHR
0.000474296686
1 UFO Gaming(UFO) til KMF
Fr0.0000493658
1 UFO Gaming(UFO) til LAK
0.002567391253
1 UFO Gaming(UFO) til LKR
Rs0.000035722888
1 UFO Gaming(UFO) til MDL
L0.00000194865
1 UFO Gaming(UFO) til MGA
Ar0.000522565337
1 UFO Gaming(UFO) til MOP
P0.000000945981
1 UFO Gaming(UFO) til MVR
0.00000180693
1 UFO Gaming(UFO) til MWK
MK0.000205034591
1 UFO Gaming(UFO) til MZN
MT0.00000754659
1 UFO Gaming(UFO) til NPR
Rs0.000016642652
1 UFO Gaming(UFO) til PYG
0.0008434702
1 UFO Gaming(UFO) til RWF
Fr0.0001711269
1 UFO Gaming(UFO) til SBD
$0.00000096842
1 UFO Gaming(UFO) til SCR
0.000001692373
1 UFO Gaming(UFO) til SRD
$0.000004498429
1 UFO Gaming(UFO) til SVC
$0.000001033375
1 UFO Gaming(UFO) til SZL
L0.000002049035
1 UFO Gaming(UFO) til TMT
m0.00000041335
1 UFO Gaming(UFO) til TND
د.ت0.000000343671
1 UFO Gaming(UFO) til TTD
$0.000000799537
1 UFO Gaming(UFO) til UGX
Sh0.0004142948
1 UFO Gaming(UFO) til XAF
Fr0.0000658998
1 UFO Gaming(UFO) til XCD
$0.00000031887
1 UFO Gaming(UFO) til XOF
Fr0.0000658998
1 UFO Gaming(UFO) til XPF
Fr0.0000119281
1 UFO Gaming(UFO) til BWP
P0.000001573092
1 UFO Gaming(UFO) til BZD
$0.000000237381
1 UFO Gaming(UFO) til CVE
$0.000011075418
1 UFO Gaming(UFO) til DJF
Fr0.0000209037
1 UFO Gaming(UFO) til DOP
$0.000007324562
1 UFO Gaming(UFO) til DZD
د.ج0.000015303398
1 UFO Gaming(UFO) til FJD
$0.000000265725
1 UFO Gaming(UFO) til GNF
Fr0.0010268795
1 UFO Gaming(UFO) til GTQ
Q0.000000904646
1 UFO Gaming(UFO) til GYD
$0.000024717149
1 UFO Gaming(UFO) til ISK
kr0.0000142901

UFO Gaming Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av UFO Gaming, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell UFO Gaming nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om UFO Gaming

Hvor mye er UFO Gaming (UFO) verdt i dag?
Live UFO prisen i USD er 0.0000001181 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UFO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UFO til USD er $ 0.0000001181. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UFO Gaming?
Markedsverdien for UFO er $ 3.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UFO?
Den sirkulerende forsyningen av UFO er 25.76T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUFO ?
UFO oppnådde en ATH-pris på 0.000055918915890186 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UFO?
UFO så en ATL-pris på 0.000000127569397842 USD.
Hva er handelsvolumet til UFO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UFO er $ 56.30K USD.
Vil UFO gå høyere i år?
UFO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UFO prisprognosen for en mer grundig analyse.
UFO Gaming (UFO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

