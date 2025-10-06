U Coin pris i dag

Sanntids U Coin (UCOIN) pris i dag er $ 0.005149, med en 0.40% endring de siste 24 timene. Nåværende UCOIN til USD konverteringssats er $ 0.005149 per UCOIN.

U Coin rangerer for tiden som #4328 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 UCOIN. I løpet av de siste 24 timene UCOIN har den blitt handlet mellom $ 0.005067(laveste) og $ 0.00554 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.06424320268888757, mens tidenes laveste notering var $ 0.004738257820801874.

Kortsiktig har UCOIN beveget seg -1.00% i løpet av den siste timen og -11.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 52.52K.

U Coin (UCOIN) Markedsinformasjon

Rangering No.4328 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K Fullt utvannet markedsverdi $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på U Coin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.52K. Den sirkulerende forsyningen på UCOIN er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.15M.