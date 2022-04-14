Silent Notary (UBSN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Silent Notary (UBSN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Silent Notary (UBSN) Informasjon Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties. Offisiell nettside: https://silentnotary.com/ Teknisk dokument: https://silentnotary.com/wp.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x86EFc496DcA70bcFD92D19194290e8457a375773 Kjøp UBSN nå!

Silent Notary (UBSN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Silent Notary (UBSN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 186.46B $ 186.46B $ 186.46B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M All-time high: $ 0.000402 $ 0.000402 $ 0.000402 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00000839 $ 0.00000839 $ 0.00000839 Lær mer om Silent Notary (UBSN) pris

Silent Notary (UBSN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Silent Notary (UBSN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UBSN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UBSN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UBSNs tokenomics, kan du utforske UBSN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UBSN Interessert i å legge til Silent Notary (UBSN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UBSN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper UBSN på MEXC nå!

Silent Notary (UBSN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UBSN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UBSN nå!

UBSN prisforutsigelse Vil du vite hvor UBSN kan være på vei? Vår UBSN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UBSN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!