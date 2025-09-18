Dagens Silent Notary livepris er 0.000003599 USD. Spor prisoppdateringer for UBSN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UBSN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Silent Notary livepris er 0.000003599 USD. Spor prisoppdateringer for UBSN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UBSN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Silent Notary Logo

Silent Notary Pris(UBSN)

1 UBSN til USD livepris:

-0.90%1D
USD
Silent Notary (UBSN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:03:08 (UTC+8)

Silent Notary (UBSN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.12%

-0.89%

-21.73%

-21.73%

Silent Notary (UBSN) sanntidsprisen er $ 0.000003599. I løpet av de siste 24 timene har UBSN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000033 og et toppnivå på $ 0.000004551, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UBSN er $ 0.003412566698066311, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UBSN endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.89% over 24 timer og -21.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Silent Notary (UBSN) Markedsinformasjon

No.5454

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Silent Notary er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.13K. Den sirkulerende forsyningen på UBSN er 0.00, med en total tilgang på 186462812051. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 671.08K.

Silent Notary (UBSN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Silent Notary for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000003269-0.89%
30 dager$ +0.000000123+3.53%
60 dager$ -0.000000252-6.55%
90 dager$ +0.000000939+35.30%
Silent Notary Prisendring i dag

I dag registrerte UBSN en endring på $ -0.00000003269 (-0.89%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Silent Notary 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000000123 (+3.53%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Silent Notary 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UBSN en endring på $ -0.000000252 (-6.55%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Silent Notary 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000000939+35.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Silent Notary (UBSN)?

Sjekk ut Silent Notary Prishistorikk-siden nå.

Hva er Silent Notary (UBSN)

Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.

Silent Notary er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Silent Notary investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UBSN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Silent Notary på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Silent Notary kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Silent Notary Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Silent Notary (UBSN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Silent Notary (UBSN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Silent Notary.

Sjekk Silent Notaryprisprognosen nå!

Silent Notary (UBSN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Silent Notary (UBSN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UBSN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Silent Notary (UBSN)

Leter du etter hvordan du kjøperSilent Notary? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Silent Notary på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UBSN til lokale valutaer

Silent Notary Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Silent Notary, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Silent Notary nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Silent Notary

Hvor mye er Silent Notary (UBSN) verdt i dag?
Live UBSN prisen i USD er 0.000003599 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UBSN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UBSN til USD er $ 0.000003599. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Silent Notary?
Markedsverdien for UBSN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UBSN?
Den sirkulerende forsyningen av UBSN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUBSN ?
UBSN oppnådde en ATH-pris på 0.003412566698066311 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UBSN?
UBSN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til UBSN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UBSN er $ 21.13K USD.
Vil UBSN gå høyere i år?
UBSN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UBSN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:03:08 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

