Uber pris i dag

Sanntids Uber (UBERON) pris i dag er $ 84.52, med en 0.77% endring de siste 24 timene. Nåværende UBERON til USD konverteringssats er $ 84.52 per UBERON.

Uber rangerer for tiden som #2095 etter markedsverdi på $ 861.32K, med en sirkulerende forsyning på 10.19K UBERON. I løpet av de siste 24 timene UBERON har den blitt handlet mellom $ 84.34(laveste) og $ 90.92 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 145.09739014986184, mens tidenes laveste notering var $ 81.60647647536094.

Kortsiktig har UBERON beveget seg +0.13% i løpet av den siste timen og -8.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 79.11K.

Uber (UBERON) Markedsinformasjon

Rangering No.2095 Markedsverdi $ 861.32K Volum (24 timer) $ 79.11K Fullt utvannet markedsverdi $ 861.32K Opplagsforsyning 10.19K Total forsyning 10,190.69995015 Offentlig blokkjede ETH

